Evde küf oluşumunu önlemek için düzenli ve yeterli havalandırma önemli. Ne zaman ve ne sıklıkta pencere açılması gerektiği odanın özelliklerine ve nasıl kullanıldığına göre değişiyor. Umweltbundesamt'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, doğru havalandırma için şu noktalara dikkat edilebilir:

PENCERELERİ AÇARAK DOĞAL HAVALANDIRMA

Yatak odası: Yatmadan önce ve sabah kalkınca pencereyi tamamen açarak odayı kısa süreli ve yoğun biçimde havalandırın. Daha serin tutulan yatak odalarının kapısını kapalı tutmak da önemli. Diğer odalardan gelen daha sıcak ve nemli hava, serin yüzeylerde yoğuşmaya ve küf oluşumuna neden olabilir. Bu durum en çok dış duvarlarda, oda köşelerinde, yatağın arkasında ve altında ya da büyük mobilyaların arkasında görülebilir.

Oturma odası: Nemin dışarı çıkması için oturma odasını da düzenli olarak havalandırın. Odada çok sayıda bitki veya ıslak çamaşır, akvaryum gibi nem kaynakları varsa havalandırmayı aksatmayın. Aile toplantıları gibi kalabalık ortamlarda nefes alma ve terleme yoluyla havaya daha fazla nem karışır. Böyle durumlarda odayı daha sık havalandırmak gerekir.

Mutfak ve banyo: Duş, banyo ve yemek pişirme sırasında kısa sürede çok miktarda nem oluşabilir. Bu ani nem artışını pencereleri açarak hemen dışarı atın. Banyoda, özellikle havalandırma imkanı kısıtlıysa, duşun ardından duvarlardaki ve yerdeki suyu silin. Bunun için cam sileceği kullanabilirsiniz.

Banyo ve mutfaktaki nemin evin diğer bölümlerine yayılmasını önlemek için havalandırma sırasında bu odaların kapısını kapatmak faydalı.

Bodrum: Bodrumların dış duvarları, özellikle eski binalarda, çoğu zaman soğuk olur. Yazın sıcak hava bodruma girdiğinde havadaki nem soğuk duvarlarda yoğuşabilir ve küf oluşumuna yol açabilir. Bu nedenle yaz aylarında bodrumu gündüz değil, tercihen gece ya da serin sabah saatlerinde havalandırın. Kışın da bodrumu havalandırmak faydalı; bunu günün her saatinde yapabilirsiniz.

Bodrum kapılarını merdiven boşluğuna ve yaşam alanlarına açılıyorsa kapalı tutun. Nemi her zaman dışarıya doğru havalandırarak uzaklaştırın. Özellikle arada başka bir kapı olmadan doğrudan yaşam alanlarına açılan bodrumların kuru ve küfsüz olmasına dikkat edin.

Zemin kattaki daireler: Zemin katta ya da kısmen bodrum katında bulunan dairelerde de bodrumlardakine benzer sorunlar yaşanabilir. Sıcak havalarda nemli dış havayı havalandırma sırasında daireye almamaya özen gösterin. Sıcak mevsimlerde sabah erken ve akşam geç saatlerde havalandırmak daha uygun.

Serin odalar: Evin diğer bölümlerinden daha serin tutulan odaları, kapılarını kapalı tutarak sıcak odalardan ayırın. Aksi halde yalıtımı yetersiz dış duvarlarda, oda köşelerinde, büyük mobilyaların arkasında ya da kalın perdelerin ardında yoğuşma ve küf oluşabilir.

Pencereleri sürekli aralık bırakmayın: Pencerelerin uzun süre aralık kalması enerji tüketimini ve ısınma giderlerini ciddi ölçüde artırabilir. Pencere çevresindeki duvar hızla soğuyarak yoğuşmaya ve küfe zemin hazırlayabilir. Bunun yerine pencereleri düzenli aralıklarla ve ihtiyaç duydukça tamamen açıp kısa süreli yoğun havalandırma yapın.

Kısa süreli yoğun havalandırma: Amaç, duvarları ve yüzeyleri fazla soğutmadan kısa sürede yüksek miktarda hava değişimi sağlamak. Bunun için birden fazla pencereyi aynı anda kısa süreliğine tamamen açmak en uygun yöntem.

Karşılıklı cephelerdeki pencereleri aynı anda açmak hava akımını artırır ve odadaki havanın daha hızlı değişmesini sağlar.

Soğuk mevsimlerde, sıcaklığa ve rüzgâra bağlı olarak, yeterli havalandırma için her odada günde 2-3 kez yaklaşık 5 dakika boyunca bir veya daha fazla pencereyi tamamen açabilirsiniz.

Yeni binada veya tadilattan sonra daha fazla havalandırın: İnşaat nemi hem yeni binalarda hem de tadilattan sonra bir süre görülebilir. Sıva ve zemin şapı çalışmaları sırasında binaya ne kadar nem girdiği bu konuda belirleyici. İnşaat yöntemine bağlı olarak masif yapılı binalarda, hafif yapı evlerine göre daha fazla inşaat nemi oluşuyor.

Evde çamaşır kurutuyorsanız daha fazla havalandırın: Mümkünse çamaşırları evde kurutmayın. Çamaşır kurutma alanları veya kurutma odaları varsa bunları kullanın. Egzoz havasındaki suyun yoğuşmayla giderilmediği çamaşır kurutma makinelerinde nemli havanın odada kalmaması için egzoz hortumunu dışarıya yönlendirin.

Odadaki nemi takip edin: Küf riskini mümkün olduğunca azaltmak için oda havasındaki bağıl nem yüzde 40-60 arasında olmalı. Basit bir higrometre, odadaki nem düzeyini takip etmenize yardımcı olabilir.

Havadaki toz, yağ ve benzeri kirliliklerin düzeyine bağlı olarak filtreleri yılda en az bir kez, ihtiyaç hâlinde daha sık değiştirin. Aksi halde havalandırma sistemlerinde de küf oluşabilir.