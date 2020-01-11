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  4. Her seferinde bambaşka biri! Bahar Candan son haliyle yine şaşırttı

Her seferinde bambaşka biri! Bahar Candan son haliyle yine şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 13:11 | Son Güncelleme

İşte Benim Stilim'in en çok konuşulan ismi olan Bahar Candan'ın son haliyle şaşırttı.

Her seferinde bambaşka biri! Bahar Candan son haliyle yine şaşırttı

İşte Benim Stilim yarışmacısı Bahar Candan son imajıyla tanınmaz hale geldi. Sıklıkla görünüşünü değiştiren Candan, 2020'de de karşımıza bambaşka biri olarak çıkıyor.

bahar candan

Yarışma sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Bahar Candan, bir dönem şarkıcılığı da denedi.

bahar candan

Dondurma ve Dom Pérignon şarkıları bir yana, sosyal medyadaki değişik paylaşımlarıyla konuşulmayı sürdürdü.

bahar candan

Eleştirilere aldırış etmeyen fenomen yarışmacı, ilginç paylaşımlarına devam etti.

bahar candan

Şaşaalı yaşamı bir yana, sosyal medyada paylaştığı aşırı Photoshop uygulanmış fotoğrafları önce anoreksiya olduğuna yorumlandı.

bahar candan

Fenomen yarışmacıların yeniden bir araya geleceği İşte Benim Stilim yeni sezon öncesi kendinde büyük değişiklikler yaptığı ortaya çıktı.

bahar candan

Candan'ın estetik operasyonlarla yüzünü tamamen değiştirdiği anlaşıldı.

bahar candan

Yüz dolguları, dudak dolgusu ve badem göz operasyonu geçirdiği düşünülen Bahar'ın yüzünün fazla dolgu uygulaması sebebiyle de şiştiği görüldü.

bahar candan

Sosyal medya kullanıcıları Bahar Candan'ın kendisine yaptığı bu durumu dert etmekle yetindi.

bahar candan

bahar candan

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