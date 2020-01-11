Her seferinde bambaşka biri! Bahar Candan son haliyle yine şaşırttı

İşte Benim Stilim yarışmacısı Bahar Candan son imajıyla tanınmaz hale geldi. Sıklıkla görünüşünü değiştiren Candan, 2020'de de karşımıza bambaşka biri olarak çıkıyor.

Yarışma sonrası sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Bahar Candan, bir dönem şarkıcılığı da denedi.

Dondurma ve Dom Pérignon şarkıları bir yana, sosyal medyadaki değişik paylaşımlarıyla konuşulmayı sürdürdü.

Eleştirilere aldırış etmeyen fenomen yarışmacı, ilginç paylaşımlarına devam etti.

Şaşaalı yaşamı bir yana, sosyal medyada paylaştığı aşırı Photoshop uygulanmış fotoğrafları önce anoreksiya olduğuna yorumlandı.

Fenomen yarışmacıların yeniden bir araya geleceği İşte Benim Stilim yeni sezon öncesi kendinde büyük değişiklikler yaptığı ortaya çıktı.

Candan'ın estetik operasyonlarla yüzünü tamamen değiştirdiği anlaşıldı.

Yüz dolguları, dudak dolgusu ve badem göz operasyonu geçirdiği düşünülen Bahar'ın yüzünün fazla dolgu uygulaması sebebiyle de şiştiği görüldü.

Sosyal medya kullanıcıları Bahar Candan'ın kendisine yaptığı bu durumu dert etmekle yetindi.



