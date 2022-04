Her Şey Aşktan filmi konusu nedir? Her Şey Aşktan oyuncuları kimlerdi? Her Şey Aşktan hangi kanalda?

Her Şey Aşktan fimi başarılı oyuncu kadrosu ve kahkahaya boğacak konusu ile izleyici karşısına yeniden çıkıyor. Eğlenceli bir aşk hikayesini anlatan Her Şey Aşktan filmi 2016 yılında vizyona girmiş bir yapımdır. Keyifli bir saat geçirmek istiyorsanız Her Şey Aşktan filmini kaçırmayın deriz. Her Şey Aşktan filmine dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

HER ŞEY AŞKTAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir alışveriş merkezinde çalışan Pelin, hayatının aşkı İlker tarafından, evlilik hazırlığındayken aldatılır. Bir anda Pelin’in dünyası başına yıkılmıştır. Zavallı Pelin'e yaşadığı hayal kırıklıkları ve intikam dolu serüveninde, yakışıklı bir rock davulcusu olan Burak, yol arkadaşlığı yapacak ve hayatını değiştirecektir.

HER ŞEY AŞKTAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Hande Doğandemir - Pelin

Şükrü Özyıldız - Burak

Mithat Can Özer - İlker

Özcan Deniz

Hakan Meriçliler

Bala Atabek

Lale Başar

Dilşad Şimşek

Öznur Serçeler

Evrim Doğan

Sertaç Akkaya

Hakkı Ergök

HER ŞEY AŞKTAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Her Şey Aşktan filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Andaç Haznedaroğlu'nun yapmıştır. Filmin başrollerini Hande Doğandemir ile Şükrü Özyıldız'ın paylaştığı, 2015 Avşar Film yapımı, romantik komedi türünde bir Türk filmidir. Filmin galası 26 Ocak 2016 tarihinde oyuncuların katılımıyla yapılırken, Türkiye'deki sinema salonlarında 29 Ocak 2016 tarihinde vizyona girdi. Filmin çekimleri ise İstanbul Bebek'te yapılmıştır.

HER ŞEY AŞKTAN FİLMİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Her Şey Aşktan filmi, 7 Nisan 2022 Perşembe akşamı saat 20.00'da Star TV'de ekrana gelecek.