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  4. Her şey yolunda gidiyordu! Gelin bir anda damada yumruk atınca ortalık savaş alanına döndü

Her şey yolunda gidiyordu! Gelin bir anda damada yumruk atınca ortalık savaş alanına döndü

21.01.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ruanda’da gerçekleşen bir düğün töreni ilginç anlara sahne oldu. Müstakbel kocasına yumruk atan bir geline ait düğün görüntüleri sosyal medyada kısa sürede viral olmayı başardı. Gelin ve damadın arasında başlayan tartışma araya davetlilerin girmesiyle birlikte bir anda büyüdü. Ortalık savaş alanına dönerken düğünde çıkan tartışmanın nedeni henüz belirlenemedi.

Ruanda’da gerçekleşen bir düğün töreni gelin ve damat arasında başlayan tartışmanın ardından bir anda kabusa dönüştü. Düğünün başında nikah törenlerinin yapılacağı kiliseye gitmek için büyük bir binadan çıkan gelin ve damat için her şey yolundaydı. Ancak çekilen görüntülerde gelin sinirlenerek bir anda damada yumruk attı. Davetlilerin araya girmesine rağmen bir türlü sakinleşemeyen gelin kendisini yere atarak sinir krizi geçirdi.

KİMSE TUTAMADI

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Gelin ve damat kendilerine eşlik eden nedime ile sağdıçların beraberliğinde kilisye doğru yürürken ismi açıklanmayan bir gelin bir anda damada saldırdı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. İkili arasındaki tartışmanın nedeni bilinmezken düğün iptal edildi.

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sosyal medya Ruanda düğün

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