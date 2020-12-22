Her şeye rağmen dünyanın çok güzel bir yer olduğunu kanıtlayan 2020 yılının en iyi doğa fotoğrafları!

Yılın Doğa Fotoğrafçısı (NPOTY) 2020 yarışmasının kazananlarını açıkladı. Jüri, 95'in üzerinde farklı ülkeden gönderilen 19.547 görüntü arasından seçim yaptı ve bu bu yarışma için bir rekoru ifade etti. Yarışmanın galibi İtalyan doğa fotoğrafçısı Roberto Marchegiani oldu ve jüriyi "Jurassic Park" adlı mistik bir zürafa görüntüsü ile etkiledi. Sanatçıların merceğinden görüldüğü gibi çevremizdeki büyüleyici doğayı gösteren tüm harika kazanan fotoğraflara bir göz atalım. Memeliler kategorisinde yarışmanın birincisi “Göksel Duşlar” adlı fotoğrafıyla Neelutpaul Barua oldu. “Nakuru Gölü Ulusal Parkı'ndaki (Kenya) kıvrımlı orman yollarında ilerliyordum. Kara uğursuz bulutlar belirgindi ve yağmur yaklaştı. Bu aslana rastladığımda, milli parktaki meşhur ağaca tırmanan aslan gururunun peşindeydim. Ölü bir ağacın arkasında dinlenmek için dua ettim ve ölü ağaca tırmanması ve bazı eşsiz fotoğraf fırsatları sağlaması için sabırla beklediğimde yağmur çiselemeye başladı ve çiseleme kısa süre sonra yoğun bir yağışa dönüştü. Aslanın arkada kalmaya devam edebileceğinden korktum. Zaman ve ışık bitiyordu. Yağmur drama katarken, ormanlık bir ormanda özellikle gölgelik altındaki doğal ışığı da tüketiyor. Şansıma sabır karşılığını verdi ve kısa bir pencere açıldı. Kral tahtına çıktığında, bana oldukça ruhani bir anı yakalamama izin verdiğinde bu gerçekten bir fırsattı."

İnsan ve doğa kategorisinde ise yarışmanın kazanını “Gazete” isimli çalışmasıyla Wei Fu seçildi. "Bu fotoğraf Tayland'da bulunan Lopburi'de çekildi. Burası şehirde koşan yüz ile bin yengeç yiyen makakla tanınıyor. Oynayan bir maymunu yakalamak için bir an arıyordum. Birdenbire kuvvetli rüzgar maymunun yüzüne bir gazete getiriyor. Demir çubuk üzerinde koşan bir canavara benziyordu, bu komik fotoğrafı çabucak çektim. " Siyah ve beyaz kategorisinde “Huş Ağacı Sütunları” adlı Kirsi Mackenzie’nin fotoğrafı birinci oldu. "Bu fotoğraf Finlandiya'da çekildi. Yaz sezonuna hazırlanırken, bir huş ağacı kalabalığı Fin manzarasında mevsimlik ilanlarını üstlenmek için ormanın derinliklerinden yola çıkıyor. Sadelik ve huzur Zen benzeri bir ruh hali yaratıyor. Dokuyu vurgulamak için bu resmi siyah beyaza çevirdim. Rengin olmaması, dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan çizgiler ve formlar üzerinde yoğunlaşmaya olanak tanır” Bitkiler ve mantarlar kategorisinde “Büyülü Orman” adlı eser Kevin De Vree’nin objektifinden çıktı. Fotoğraf bu kategorinin en iyi görseli olarak seçildi.

"Lamington Ulusal Parkı, şelaleler, devasa yaşlı ağaçlar ve vahşi yaşamla dolu bir peri masalı ormanı. Tüm bu büyülü güzelliği içine çekerek, eski ağaçların ne zaman konuşmaya başlayacağını ve perilerin ortaya çıkıp çıkmayacağını merak ettim. Şiddetli yağmurlar nedeniyle birçok yolun sular altında kalmasıyla, bu şelale ve yosun kaplı çevresi gür ve yeşil görünüyor. Bu mantar merdiveni, bu asırlık yarı tropikal yağmur ormanının büyüsünü yakalıyor." Yarışmanın genel kazanını ise “Jurassic Park” isimli fotoğrafıyla Roberto Marchegiani oldu. "Bu fotoğrafı Kenya, Nakuru Ulusal Parkı'nda çektim. İyi ışık bulma şansını artırmak için yağmur mevsimi boyunca bilinçli olarak organize edilmiş bir safariye gittim. Gün batımından hemen önce arkadaşlarımla birlikte bir grup zürafanın önünden geçtiğini fark ettim. Uzun bir mercekle (600 mm) beni çok etkileyen ormana muhteşem bir bakış buldum. Bu yüzden, yanımdan geçen zürafaların fotoğraflarını çekmek yerine, orada yürüyen zürafaları bir anlığına görmeyi umuyordum. Açı dardı, ön planda görüntüye zarar verebilecek çok fazla bitki örtüsü vardı, bu yüzden mümkün olduğunca geniş bir açıklık kullandım. Sonunda, inatçılığımla ödüllendirildim: zürafalar tam olarak doğru yere geçti. Sahne bana zürafa ile aynı pozisyonda otçul bir dinozorun bulunduğu bir Jurassic manzarasını hatırlattı.”

Kuşlar kategorisinde Rick Beldegreen “Selvi Bataklığının Sonbahar Renkleri Arasında Yalnız Ak Balıkçıl” fotoğrafıyla ödüle layık görüldü. "ABD, Louisiana'daki Atchafalaya Havzası'nda bir hafta kayak yaparak geçirdim. Selvi bataklığının güzelliğini sonbahar renklerinde fotoğraflamak için oradaydım. Hayal kırıklığına uğratmadı. Bu görüntünün çekildiği sabah, ara sıra hafif yağmurla gökyüzü bulutlarla kapalıydı. Bu durum daha yüksek deklanşör hızlarında çekim yapmayı zorlaştırdı. Parlak turuncu ve kırmızı sonbahar renkli selvi ağaçlarıyla kaplı bu gölü kayıt ederken ara sıra büyük ak balıkçılların (Ardea alba) balık tutma yerleri aramak için uçtuğunu görebiliyordum. Ben daha yakın kürek çekmeye çalışırken kuşlar ihtiyatlı görünüyorlardı. Hala birkaç yüz metre uzakta olsam da genellikle uçuyorlardı. Renkli bitki örtüsünün zemininde bir kuş balıkçılığı fotoğraflama şansından vazgeçtim ve dikkatimi ağaçların arasına tünemiş bir kuş bulmaya kaydırdım. Sonunda selvi ağacının tepesinde bir ak balıkçıl diyarı fark ettiğimde ona doğru kürek çekmeye başladım. Kuşu korkutmamak için gölde zikzak şeklinde kanoya bindim ve asla doğrudan ona doğru kürek çekmemeye dikkat ettim. Kuşun turuncu ve kırmızı bir denizde beyaz bir fener gibi nasıl göze çarptığını görmek çarpıcıydı. Bu sabah aradığım görüntünün, devasa selvi ağaçlarının arasında dimdik ayakta duran görkemli, yalnız bir ak balıkçıldan biri olduğunu hemen anladım. "

Diğer hayvanlar kategorisinde “Kıyamet” isimli fotoğrafıyla Bart Siebelink kazan olarak birinciliğe yerleşti. "Bu fotoğraf Hollanda'nın kuzey eyaleti olan Friesland'da çekildi. Kış aylarında muhteşem bir Avrasya Sığırcık (Sturnus vularis) bulutu toplandı. Gün batımından hemen sonra gökyüzü zilyonlarla dolup taşıyordu. Dev sürüler, Sparrowhawks ve Peregrine gibi hızla dönüyor ve şekil değiştiriyordu. Şahinler onların içinden dalarak geçiyordu. Orada yaşayan bir arkadaşım olay yerine tanıklık etmem için beni davet etti. Orada huşu içinde durdum, bu kadar insan dışı yaşamın bu muazzamlığına daldım. Bu fotoğraf benim en hatırladığım anı yansıtıyor. Sığırcıkların düşmesinden önceki son dakikalarda çekildi. Sadece birkaç an için bulutlar maksimum yoğunluğa ulaştı ve gökyüzü tamamen karardı. Tüm bunlar, tarlaların üzerinde o kadar yakın gezinirken ufkun, ölçek referansı olarak çerçeveye yakalanabilirdi. Bu kıyamet izlenimi yaratıyordu.” 10-17 yıl kategorisinde “Akşam Yürüyüşü” fotoğrafıyla Giacomo Redaelli kazanan isim olarak belirlendi.

"Bu fotoğrafı Sardunya'da çok geç bir akşam çekmiştim. Açılır postumda gizlenmiş birçok gün doğumu ve gün batımı görseli vardı. İzlemekten her zaman zevk aldım. Bir akşam, erkek avını çekerken uzun otların arasında saklanan dişiyi gördüm. Birkaç fotoğraf çekmeye karar verdim. Ancak vizöre baktığımda nefesim kesildi. Küçük olanını yürüyüşe getiriyordu ve tam bana doğru geliyordu. Bebeklerini daha önce hiç görmemiştim ve bildiğim kadarıyla bu sıra dışıydı. Bu beni son derece şanslı ve mutlu hissettirdi. Güneş batıyordu ve gökyüzü kırmızıya dönüyordu. Kuşları korkutmaktan çekinerek ağır çekimde parmaklarımla deklanşöre ulaşmaya çalışıyordum. Parmağımın altındaki deklanşöre bastığımı hissettiğimde rahat bir nefes aldım. Sonunda fotoğrafımı aldım. " Fred Hazelhoff Portföy Ödülü kategorisinde kazanan “Sınır Duvarı Projesi” ile Alejandro Prieto oldu. "Bir kamera tuzağından alınan bu fotoğraf, Sonora (Meksika) ve Arizona (ABD) federal eyaletlerini ayıran çitin üzerinden henüz yeni gelmiş bir vaşağı gösteriyor. Yaban kedileri gibi apeks yırtıcı hayvanlar, insanlar doğal manzaraları parçalara ayırdığında ortadan kaybolan ilk türler arasındadır. Bu da hem hayvanlar hem de insanlar üzerinde etkileri olan fakirleşmiş ekosistemlere yol açar. Bu fotoğraf Meksika, Tijuana'da çekildi. Meksika ile ABD arasındaki sınır boyunca şimdiden 650 milden fazla ayırma altyapısı var. Bu duvarlar ve çitler kırılgan ekosistemleri keserek 93'ü Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından kritik tehlike altında, nesli tükenmekte olan veya savunmasız olarak listelenmiş. 1500'den fazla bitki ve hayvan türünün yaşadığı alanları ayırıyor”

Hayvan portreleri kategorisinde kazanan “Geçebilir Miyim” isimli fotoğrafıyla Claudia Sanz olarak seçildi. "Kurbağalar genellikle cadı ve lanet hikayeleriyle ilişkilendirilir ve bu da onları küçümsememizi sağlar. Bugün dünyada kurbağaların sayısı korkutucu bir şekilde azalıyor ve bu değişmeli. Ekosistemimiz için çok önemli olan bu güzel varlıklar onurlandırılmalı. Fotoğraf aracılığıyla onları onurlandırmaya çalışıyorum. Fotoğrafımda, kurbağam mahvolma korkusuyla utangaç bir şekilde sahnede beliriyor, sonunda onu sevmeye başlayacağımızı umuyoruz. Tüm canlıları sevmeli,hepsi kendimizi sevdiğimiz kadar saygı duyulması ve sevilmesi gereken doğanın şah eserleridir.Bu fotoğraf ekim ayında Misiones'te (Arjantin'in KD'sinde), bir gece çiftleşmeyi planladıkları sırada çekildi. Misyoner Maymun Kurbağası (Phyllomedusa tetraploidea) çok yavaş hareket eden bir ağaç kurbağasıdır. Bu dişi, erkeği sırtında taşıdı, bu onu daha da yavaşlattı. Bitki örtüsü arasında çok yavaş ilerlediğinden onu biraz aydınlatmak için sadece bir flaş yeterliydi. Gizem ve kırılganlık iklimi yaratmamı sağladı. "