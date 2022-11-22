HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Her türlü yüzeyi temizlemenize yardımcı olacak en iyi yüzey temizleyici çeşitleri

Her türlü yüzeyi temizlemenize yardımcı olacak en iyi yüzey temizleyici çeşitleri

21.11.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evinizdeki her yüzey ve zemin için ayrı ayrı temizleyiciler kullanmaktan ve her birine ayrı ücret ödemekten sıkıldınız mı? Cevabınız "Evet." ise doğru yerdesiniz. Bir araya getirdiğimiz birbirinden güzel kokan, kaliteli ve oldukça etkili yüzey temizleyiciler arasından ihtiyacınıza en uygun olanı bulmak için yazımızı inceleyebilirsiniz.

Her türlü yüzeyi temizlemenize yardımcı olacak en iyi yüzey temizleyici çeşitleri

İçindekiler

  • 1. Paraben içermez: Cif Sprey Yüzey Temizleyici
  • 2. Üstün leke çıkarıcı formül: Tampa Yüzey Temizleyici
  • 3. Durulama gerektirmez: Bref Dixi Yaban Gülü Kokulu Yüzey Temizleyici
  • 4. Mis kokulu bir seçenek: Marc Lavanta Kokulu Genel Yüzey Temizleyici
  • 5. Hem ekonomik hem etkili: Migros Sıvı Yüzey Temizleyici
  • 6. Zor ve inatçı kirlere karşı etkili: Mr. Muscle Lavanta Kokulu Konsantre Yüzey Temizleyici
  • 7. Kalıcı koku: ABC Büyülü Bahçe Yüzey Temizleyicisi
  • 8. Evinizin temizlik uzmanı: Asperox Gün Işığı Yüzey Temizleyici
  • 9. Vegan bir seçenek: Eyüp Sabri Tuncer Lavanta Yağı ve Sirkeli Yüzey Temizleyici
  • 10. Hipoalerjenik ve organik: Ecos3 Tüm Yüzeyler için Yüzey Temizleyici

Yüzey temizleyiciler özel formülleriyle farklı yüzeylerin hem temizlenmesinde hem parlak görünmesinde etkin rol oynar. Siz de yüksek performansa sahip bir yüzey temizleyici alarak evinizin her milimini pırıl pırıl yapmak istiyorsanız organik temizleyiciden ekstra parfümlü ürünlere, paraben içermeyen seçeneklerden vegan tercihlere kadar listelediğimiz ürünler arasından bütçenize ve size en uygun ürünü kolayca bulabilirsiniz.

1. Paraben içermez: Cif Sprey Yüzey Temizleyici

Her türlü yüzeyi temizlemenize yardımcı olacak en iyi yüzey temizleyici çeşitleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Klor, fosfat ve paraben içermeyen Cif Sprey Yüzey Temizleyici, %100 doğal kaynaklı aktiflerle üretilir. Mutfak yüzeylerindeki günlük kirleri ve yağları kolayca temizler. Organik limon yağıyla evinizin mis gibi kokmasını sağlar. Tamamen geri dönüştürülebilir şişe tasarımıyla doğa dostu olan ürün, en iyi yüzey temizleyici ürünler arasında yer alır. Ocaktan evyeye, tezgâhtan aspiratör ve fırına kadar birçok yüzeyde yüksek performans gösterir. Siz de pırıl pırıl görünen bir mutfağa sahip olmak istiyorsanız temizleyiciyi mutlaka temizlik rutininizin bir parçası yapmalısınız!

Ürünü İncele

2. Üstün leke çıkarıcı formül: Tampa Yüzey Temizleyici

Her türlü yüzeyi temizlemenize yardımcı olacak en iyi yüzey temizleyici çeşitleri

En etkili yüzey temizleyicileri arasında yer alan ürün üstün leke çıkarıcı formülüyle zorlu kirlere savaş açar. Birçok kişi için temizlikle özdeşleşen beyaz sabun kokusuna sahip ürünü kullandığınızda evinizi hoş bir koku sarar. Genel yüzey temizleyici beş litrelik büyük hacmiyle uzun süreli kullanım imkânı sunar. Tampa Yüzey Temizleyici temiz içeriğiyle kullananların sağlığını ön planda tutar. Evden ofise, hastaneden okula kadar her mekânda kullanılabilecek ürün, maksimum hijyen sağlar. Siz de deneyenlerden tam not alan hem kaliteli hem güçlü bir temizleyiciye ihtiyaç duyuyorsanız hiç zaman kaybetmeden ürünle tanışmalısınız!

Ürünü İncele

3. Durulama gerektirmez: Bref Dixi Yaban Gülü Kokulu Yüzey Temizleyici

Her türlü yüzeyi temizlemenize yardımcı olacak en iyi yüzey temizleyici çeşitleri

En güzel kokan yüzey temizleyiciler arasında yer alan ürünlerden biri de Bref Dixi Yaban Gülü Kokulu Yüzey Temizleyici. Durulama gerektirmeyen teknolojisiyle kolay kullanım sağlayan temizleyici, hızlı bir şekilde kurur. Hijyenik temizlik sağlar ve göz alıcı parlaklık etkisiyle evinizdeki yüzeyleri ışıl ışıl parlatır. Büyük hacmiyle uzun süre temizlik yapmanıza imkân tanır. "Yüzey temizleyici nasıl kullanılır?" diye merak ediyor olabilirsiniz. Beş litre suyun içine üründen iki kapak ekleyerek kirli yüzeyleri bu karışımla temizleyebilirsiniz. Siz de güçlü ve etkili bir yüzey temizleyici arayışındaysanız ürünü tercih edebilirsiniz.

Ürünü İncele

4. Mis kokulu bir seçenek: Marc Lavanta Kokulu Genel Yüzey Temizleyici

Her türlü yüzeyi temizlemenize yardımcı olacak en iyi yüzey temizleyici çeşitleri

Marc Lavanta Kokulu Genel Yüzey Temizleyici %30 daha fazla parfüm içerir. Bu sayede mis gibi çiçek kokularını evinize taşır. Ürün banyodan tuvalete, ahşap veya parke zeminlerden fayans kaplama yüzeylere, dolap kapaklarından mutfak tezgâhlarına kadar birçok farklı alanda etkili sonuçlar verir. Kullanıldığı her yeri pırıl pırıl yapan temizleyicinin iki farklı boyutu bulunur. Gıdayla temas eden yüzeyler dışında durulanmasına gerek olmayan temizleyici, bu yönüyle pratik kullanım imkânı tanır. Siz de tek bir ürünle evinizdeki bütün temizlik işlerini yapabilmek istiyorsanız genel yüzey temizleyiciyi tercih edebilirsiniz.

Ürünü İncele

5. Hem ekonomik hem etkili: Migros Sıvı Yüzey Temizleyici

Her türlü yüzeyi temizlemenize yardımcı olacak en iyi yüzey temizleyici çeşitleri

Hem ekonomik hem etkili yüzey temizleyici önerilerine ihtiyacınız varsa Migros Sıvı Yüzey Temizleyici'yi deneyebilirsiniz. Çiçek esanslı kokusuyla her kullanımda evinize hoş bir hava katan ürün, su lekesi bırakmaz ve kullanıldığı yüzeylere parlak bir görünüm kazandırır. Çok amaçlı temizleyici, konsantre oluşu sayesinde aynı şişe ile defalarca temizlik yapmanıza olanak tanır. Peki, yüzey temizleyici nerelerde kullanılır? Yüzey temizleyiciyi özel formülü sayesinde mutfak tezgâhından masalara, fayanstan ahşaba, kitaplıktan raf ve kapılara kadar aklınıza gelen her yüzeyde ve zeminde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Siz de kalitesiyle ön plana çıkan ürüne şans vermeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

6. Zor ve inatçı kirlere karşı etkili: Mr. Muscle Lavanta Kokulu Konsantre Yüzey Temizleyici

Her türlü yüzeyi temizlemenize yardımcı olacak en iyi yüzey temizleyici çeşitleri

En iyi yüzey temizleyici tavsiyeleri arasına almadan geçemeyeceğimiz bir diğer ürün Mr Muscle Lavanta Kokulu Konsantre Yüzey Temizleyici. Zor ve inatçı kirlere karşı oldukça etkili olan ürün, evinizde toz bırakmaz. Hızlı ve kolay temizlik olanağı sunar. En iyi yüzey temizleyici yorumlarına sahip seçeneklerden biri olan deterjan, sert zeminlerden suyla teması uygun bütün yüzeylere kadar her yerde güvenle kullanılabilir. Eşsiz lavanta kokusuyla evinize ferah bir hava katar. Siz de ürünü bir kere kullandıktan ve yüksek performansını gördükten sonra başka hiçbir temizleyiciyi kullanmak istemeyeceksiniz!

Ürünü İncele

7. Kalıcı koku: ABC Büyülü Bahçe Yüzey Temizleyicisi

Her türlü yüzeyi temizlemenize yardımcı olacak en iyi yüzey temizleyici çeşitleri

ABC Büyülü Bahçe Yüzey Temizleyicisi eşsiz parfümüyle çiçek bahçelerinin kokusunu kalıcı bir şekilde evinize taşır. "En iyi yüzey temizleyici hangisi?" sorunuzun cevabı olacak ürün, tozlanmayı engeller ve iz bırakmadan temizlik yapar. Beş farklı koku seçeneğiyle her zevke hitap eder. Yüzey temizleyici bütün yüzeylerde etkili performans gösterir. Bu sayede farklı yüzeyler için ayrı ayrı temizleyiciler kullanmanıza gerek kalmaz. Siz de evinizin her daim mis gibi kokmasını ve ışıl ışıl görünmesini istiyorsanız ürünü gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

Ürünü İncele

8. Evinizin temizlik uzmanı: Asperox Gün Işığı Yüzey Temizleyici

Her türlü yüzeyi temizlemenize yardımcı olacak en iyi yüzey temizleyici çeşitleri

Yüzey temizleyici nedir? Her türlü yüzeyin temizliği için özel olarak geliştirilen; kir, leke ve tozları gideren temizlik malzemeleri yüzey temizleyici olarak tanımlanabilir. Asperox Gün Işığı Yüzey Temizleyici de en etkili yüzey temizleyici çeşitleri arasında yer alır. 24 saat kalıcı portakal ve limon çiçeği kokusuyla evinize ferah bir dokunuş yapar. Oldukça pozitif yüzey temizleyici yorumlarına sahip ürün, hiçbir yüzeyde kir ve leke bırakmaz. Evinizin temizlik uzmanı olacak bu temizleyici sayesinde temizlik yapmak her zamankinden daha keyifli ve tatmin edici hâle gelecek!

Ürünü İncele

9. Vegan bir seçenek: Eyüp Sabri Tuncer Lavanta Yağı ve Sirkeli Yüzey Temizleyici

Her türlü yüzeyi temizlemenize yardımcı olacak en iyi yüzey temizleyici çeşitleri

Eyüp Sabri Tuncer Lavanta Yağı ve Sirkeli Yüzey Temizleyici içeriğindeki aktif maddeler ve sirke sayesinde banyo yüzeylerindeki kir, kireç ve lekeleri kolayca temizlerken, lavanta kokusuyla uzun süreli ferahlık sağlar. Derinlemesine hijyen sağlayan ürün kullanıldığı yüzeye ışıltı ve parlaklık kazandırır. Vegan yüzey temizleyici, özellikleriyle en iyi yer temizleyici deterjanlar arasında da yer alır. Yaklaşık yüz yıllık tecrübeyle üretilen temizlik ürünü evinizin hijyenini ve sizin sağlığınızı ön plana çıkarır. Siz de hem kokusuyla hem kalitesiyle sizi mest edecek temizleyiciyle hiç zaman kaybetmeden tanışmalısınız!

Ürünü İncele

10. Hipoalerjenik ve organik: Ecos3 Tüm Yüzeyler için Yüzey Temizleyici

Her türlü yüzeyi temizlemenize yardımcı olacak en iyi yüzey temizleyici çeşitleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Alerjik bünyeye sahip biriyseniz bu ürün tam size göre! “Her şey dokunuyor, bana uygun yüzey temizleyici nasıl yapılır?” diye düşünenler için vegan bir seçenek! Vegan sertifikalı ürün, dermatolojik testlerden geçirilerek üretilir. Organik oluşuyla tercih sebebi olan ürün hipoalerjenik özelliğiyle en hassas kişiler tarafından bile kullanılabilir. Ecos3 Tüm Yüzeyler için Yüzey Temizleyici'yi tercih ederek göz dolduran temizliğin tadını çıkarın! Hızlı kurur ve sentetik hiçbir koku içermez. Yüksek etkili özelliğiyle yorulmadan temizlik yapmanıza imkân tanır. Siz de doğallığıyla ön plana çıkan hem güçlü hem temiz içerikli bir yüzey temizleyici arıyorsanız ürünü gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

Ürünü İncele
Anahtar Kelimeler:
temizlik banyo temizliği kireç temizleyici banyo fayansı temizliği

İş birliği İçerikleri

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Stil sahibi erkekler bunları kullanıyor! Beyler tam da indirimdeyken kaçırmayın

Stil sahibi erkekler bunları kullanıyor! Beyler tam da indirimdeyken kaçırmayın

Kuaföre gitmeden de güzel görünümlü saçlara kavuşmanızı sağlayacak1

Kuaföre gitmeden de güzel görünümlü saçlara kavuşmanızı sağlayacak1

Enerjinizi yükseltecek kıyafetlerle tanışmaya ne dersiniz? Gören herkes üzerinizdekileri soracak...

Enerjinizi yükseltecek kıyafetlerle tanışmaya ne dersiniz? Gören herkes üzerinizdekileri soracak...

Sporla ilgilenenler daha fazla ihtiyaç duyuyor! Kişisel bakım için olmazsa olmaz...

Sporla ilgilenenler daha fazla ihtiyaç duyuyor! Kişisel bakım için olmazsa olmaz...

Paranızın cebinizde kalmasını sağlayacak en iyi su arıtma cihazları

Paranızın cebinizde kalmasını sağlayacak en iyi su arıtma cihazları

Tümünü Gör
Paranızın cebinizde kalmasını sağlayacak en iyi su arıtma cihazları

Paranızın cebinizde kalmasını sağlayacak en iyi su arıtma cihazları

Kaliteli ve bütçe dostu bir doğal gazlı ocağa ihtiyacınız varsa bakmadan geçmeyin

Kaliteli ve bütçe dostu bir doğal gazlı ocağa ihtiyacınız varsa bakmadan geçmeyin

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Kahve makinesinden ütüye kasım indirimlerinden alabileceğiniz uygun fiyatlı ürünlere bakmadan geçmeyin

Kahve makinesinden ütüye kasım indirimlerinden alabileceğiniz uygun fiyatlı ürünlere bakmadan geçmeyin

Doğal görünümlü makyaj mı istiyorsunuz? Pınar Deniz'in makyajından ilhamla seçtiğimiz ürünlere mutlaka bakın

Doğal görünümlü makyaj mı istiyorsunuz? Pınar Deniz'in makyajından ilhamla seçtiğimiz ürünlere mutlaka bakın

Göz alıcı bir kombin hazırlamak çok kolay! Sezon trendlerinden kullanışlı parçaları sizin için seçtik

Göz alıcı bir kombin hazırlamak çok kolay! Sezon trendlerinden kullanışlı parçaları sizin için seçtik

Tümünü Gör
Göz alıcı bir kombin hazırlamak çok kolay! Sezon trendlerinden kullanışlı parçaları sizin için seçtik

Göz alıcı bir kombin hazırlamak çok kolay! Sezon trendlerinden kullanışlı parçaları sizin için seçtik

Havalı görünmek için bir trençkot yeter! Dolabınızda mutlaka olmalı...

Havalı görünmek için bir trençkot yeter! Dolabınızda mutlaka olmalı...

Soğuk nedir unutacaksınız! Kışı sıcacık geçirmenizi sağlayacak harika önerilerimize kulak verin

Soğuk nedir unutacaksınız! Kışı sıcacık geçirmenizi sağlayacak harika önerilerimize kulak verin

"Evden çalışmak hiç bu kadar keyifli olmamıştı" demenizi sağlayacak ürünleri sizin için seçtik

"Evden çalışmak hiç bu kadar keyifli olmamıştı" demenizi sağlayacak ürünleri sizin için seçtik

Pırıl pırıl bulaşıklara sahip olmak hiç zor değil! İşte en iyi bulaşık deterjanları

Pırıl pırıl bulaşıklara sahip olmak hiç zor değil! İşte en iyi bulaşık deterjanları

Yanınızda taşıyabileceğiniz hiç aklınıza gelmiş miydi? Kahve tutkunları buna bayılacak...

Yanınızda taşıyabileceğiniz hiç aklınıza gelmiş miydi? Kahve tutkunları buna bayılacak...

Tümünü Gör

Benzer Ev Yaşam İçerikleri

Kaliteli ve bütçe dostu bir doğal gazlı ocağa ihtiyacınız varsa bakmadan geçmeyin

Kaliteli ve bütçe dostu bir doğal gazlı ocağa ihtiyacınız varsa bakmadan geçmeyin

Soğuk nedir unutacaksınız! Kışı sıcacık geçirmenizi sağlayacak harika önerilerimize kulak verin

Soğuk nedir unutacaksınız! Kışı sıcacık geçirmenizi sağlayacak harika önerilerimize kulak verin

"Evden çalışmak hiç bu kadar keyifli olmamıştı" demenizi sağlayacak ürünleri sizin için seçtik

"Evden çalışmak hiç bu kadar keyifli olmamıştı" demenizi sağlayacak ürünleri sizin için seçtik

Pırıl pırıl bulaşıklara sahip olmak hiç zor değil! İşte en iyi bulaşık deterjanları

Pırıl pırıl bulaşıklara sahip olmak hiç zor değil! İşte en iyi bulaşık deterjanları

Fırında pişen yemeğin lezzeti bir başka oluyor! Harika yemekler yapmanızı sağlayacak fanlı fırınlar

Fırında pişen yemeğin lezzeti bir başka oluyor! Harika yemekler yapmanızı sağlayacak fanlı fırınlar

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Karın şişliği için gitti, vücudundan 35 kiloluk kitle çıkarıldı! 'Dünyanın en büyüğü olabilir'

Vücudundan çıkan şaşkına çevirdi! 'Dünyanın en büyüğü olabilir'

Afyonkarahisar'da sahte içki operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da sahte içki operasyonu

Roket saldırısında yaralanan vatandaşın o sözleri güldürdü: Acaba bunun için mi beni hedef aldılar?

Roket saldırısında yaralanan vatandaşın o sözleri güldürdü

Stil sahibi erkeklerin severek kullanacağı aksesuarlar

Stil sahibi erkekler bunları kullanıyor! Beyler tam da indirimdeyken kaçırmayın

'Benim günahım çok, bana dua lazım' diyerek Türkiye'nin en ucuz ekmeğini satmaya başladı! Fiyatı duyanlar kuyruk oluşturdu: Tehdit ediliyorum

'Benim günahım çok, bana dua lazım' diyerek ucuza satıyor

Sporla uğraşanların mutlaka edinmesi gereken kişisel bakım ürünleri

Sporla ilgilenenler daha fazla ihtiyaç duyuyor! Kişisel bakım için olmazsa olmaz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.