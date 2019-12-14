Her yağmurda evlerini yeniden yapıyorlar

BEHLÜL ÇETİNKAYA - Pakistan'da kış şartlarının kendini göstermesiyle başkent İslamabad’daki Afgan mülteci kampında hayat daha da zorlaşıyor. Evlerin kerpiç olması ve yoğun yağışın sürmesi nedeniyle her yağmurun ardından mülteciler evlerini yeniden yapmak zorunda kalıyor.

Kentin dışında kurulan yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı kampta evlerin tamamının kerpiçten olması ve altyapının olmaması zorlu kış şartlarının etkilerini artırıyor.

AA muhabirine konuşan kamp sakinlerinden Sana Gul, kampın nüfusunun yarısının çocuklardan oluştuğunu belirterek, en büyük sıkıntıyı çocuklar ile dul ve yaşlıların yaşadığını söyledi.

Özellikle yağmurlarda kerpiç evlerin çatı ve duvarlarının yıkıldığını söyleyen Gul, “Evlerimizi kerpiçten yapıyoruz. Daha kerpiç kurumadan yağan yağmurlarda ev çöküyor. Üşenmeden her yağmurdan sonra evlerimizi yine yapıyoruz. Evinde erkek olanlar için tekrar yapmak kolay ama dul ve yaşlılar için çok zor oluyor. Onlara komşuları yardım ediyor." dedi.

Kerpiç duvarların içine sağlamlık için taş ve odun gibi malzemeler koyduklarını anlatan Gul, "Allah'a şükür bu zamana kadar yıkılan evlerde ölen ve yaralanan olmadı." diye konuştu.