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Her yemeğin yanına yakışan lezzet: Lokanta usulü mor lahana turşusu tarifi

28.02.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mor lahana turşusu Türk mutfağında önemli bir yere sahip. Özellikle etli ağır yemeklerin yanına çok yakışan turşunun faydaları da saymakla bitmiyor. Kırmızı ve iştah açan görüntüsü ile yemeklerinizin yanını süsleyen mor lahana turşusunu mutlaka denemelisiniz. Peki lokanta usulü mor lahana turşusu nasıl yapılır, öğrenmek ister misiniz?

Her yemeğin yanına yakışan lezzet: Lokanta usulü mor lahana turşusu tarifi

Kebap, döner, çiğ köfte, pilav, lahmacun, mercimek çorbası gibi yemeklerin yanına çok yakışan mor lahana turşusunun nasıl yapıldığı merak ediliyor. Lezzetiyle kendine hayran bırakan turşu aynı zamanda oldukça faydalı. İçerdiği probiyotikler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve mevsimsel grip salgınlarına karşı direnç sağladığı düşünülüyor. Peki kütür kütür mor lahana turşusu nasıl yapılır merak ediyor musunuz? İşte tam tutan lokanta usulü mor lahana turşusu tarifi!

LOKANTA USULÜ MOR LAHANA TURŞUSU TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 adet orta boy mor lahana

  • 1 tatlı kaşığı kaya tuzu

  • 1 tatlı kaşığı toz şeker

  • 2-3 diş sarımsak

  • 1 limonun suyu

  • 3-4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

  • 1/2 çay bardağı elma ya da üzüm sirkesi

  • Kavanozun aldığı kadar içme suyu

HAZIRLANIŞI

  • Mor lahananın en üst katmanında bulunan kalın yaprakları kopararak atın. (Bu yapraklar çok sert ve genelde bereli olduğu için kullanmamak daha doğru olacak.)

  • Lahanayı toz topraktan arındırmak için güzelce ovalayarak yıkayın.

  • Kesme tahtasının üzerine aldığınız lahanayı önce ortadan ikiye, daha sonra tekrar her parçayı da ikiye bölün.

  • Kestiğiniz tüm parçaları kesme tahtası üzerinde ince ince doğrayın.

  • İnce ince doğranan lahanaları derin bir kasenin içerisine alın.

  • Üzerine 1 tatlı kaşığı kaya tuzu ya da sofralık tuzu ilave ederek rengi pembeleşip yumuşayıncaya kadar elinizle yoğurun.

  • 2-3 diş sarımsak, 1 limonun suyu, 1/2 çay bardağı sirkeyi ve 3-4 yemek kaşığı zeytin yağını başka bir kapta karıştırın.

  • Tuzla ovduğunuz mor lahanaları kavanozlara bölüştürün.

  • Üzerine hazırladığınız sirkeli karışımı dökün ve boş kalan kısmı lahanaların üzerine çıkana kadar suyla doldurun.

  • Kavanozun kapağını sıkıca kapatın ve karışımın her yere temas etmesi için alt-üst edin.

  • Güneş görmeyen serin bir yerde ya da buzdolabında 3-5 gün bekledikten sonra hazır olan turşuyu servis edebilirsiniz.


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