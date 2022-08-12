Her yıl binlerce kişi geliyor! Türkiye’deki saç ekimi İspanya’da film oldu: Por Los Pelos

Her yıl binlerce kişinin saç ektirmek için Türkiye’ye akın etmesi İspanya’da bir komedi filmine konu oldu. Warner Bros. tarafından yayınlanacak olan yeni film, saç dökülmesi yaşayan 3 kişinin gizli bir şekilde İstanbul’a saç ekimi için geldiklerinde yaşadıklarını anlatıyor. Filmin çekimleri İstanbul’da gerçekleştirildi. Filmin yönetmen koltuğunda Nacho Velilla oturuyor.

OYUNCU KADROSU DA ŞEKİLLENDİ

Filmin oyuncu kadrosunda Amaia Salamanca, Maria Hervas, Tomas Aguilera, Eva Ugarte, Jesus Vidal, Nene, Antonio Pagudo, Alba Planas, Leo Harlem, Laura Quiros gibi isimler yer alıyor. (DHA)



