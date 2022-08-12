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Her yıl binlerce kişi geliyor! Türkiye’deki saç ekimi İspanya’da film oldu: Por Los Pelos

12.08.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konusunda Türkiye’de saç ekimi yaptıran 3 kişinin öyküsünün anlatıldığı Por Los Pelos (Saçım Yüzünden) filmi bugün İspanya’da vizyona girdi. Filmin afişinde kullanılan Turkish Airlines ifadesinden esinlenerek oluşturulmuş Turkish Hairlines ifadesi sosyal medyada gündem oldu.

Her yıl binlerce kişi geliyor! Türkiye’deki saç ekimi İspanya’da film oldu: Por Los Pelos

Her yıl binlerce kişinin saç ektirmek için Türkiye’ye akın etmesi İspanya’da bir komedi filmine konu oldu. Warner Bros. tarafından yayınlanacak olan yeni film, saç dökülmesi yaşayan 3 kişinin gizli bir şekilde İstanbul’a saç ekimi için geldiklerinde yaşadıklarını anlatıyor. Filmin çekimleri İstanbul’da gerçekleştirildi. Filmin yönetmen koltuğunda Nacho Velilla oturuyor.

OYUNCU KADROSU DA ŞEKİLLENDİ

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Filmin oyuncu kadrosunda Amaia Salamanca, Maria Hervas, Tomas Aguilera, Eva Ugarte, Jesus Vidal, Nene, Antonio Pagudo, Alba Planas, Leo Harlem, Laura Quiros gibi isimler yer alıyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İspanya sinema saç ekimi
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