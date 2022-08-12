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Artık gizem çözülüyor! Simpsons yeni sezonunda geleceği nasıl tahmin ettiğini anlatacak

12.08.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Simpsons (Simpsonlar) 1989 yılında yayın hayatın başladı. Dünya genelindeki olayları tahmin etmesiyle fenomene dönüşen dizinin yapımcılarından Matt Selman yeni sezonda dizinin geleceği nasıl tahmin edebildiğini açıklayacaklarını duyurdu.

Artık gizem çözülüyor! Simpsons yeni sezonunda geleceği nasıl tahmin ettiğini anlatacak

Amerika Birleşik Devletleri’nde 17 Aralık 1989 yılında yayın hayatın başlayan animasyon dizisi 33. sezonuyla ekrana gelmeye devam ederken dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. İlk bölümünden itibaren geleceğe yönelik kehanetlerinin birbir gerçekleşmesi üzerine dizi bambaşka bir gözle takip edilmeye başlandı.

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YAPIMCISI AÇIKLADI

Dizi, Disney’in Fox’u satın alması, Trump’ın başkanlığı, Kamala Harris’in başkanlığı, Kolomb heykelinin başının kesilmesi, akıllı saatler, ebola virüsü, korona virüsü, eski Beatles mektubu, 11 Eylül Saldırıları ve Lady Gaga’nın Super Bowl’da havaya uçması gibi olayları bilmişti.

Deadline'a verdiği röportajda yapımcı Matt Selman, 34. Sezon'da yayınlanacak bir bölümde geleceği nasıl bu kadar doğru şekilde tahmin ettiklerine dair bilgi verileceğini söyledi. Selman, "Simpsonların geleceği nasıl bildiğini açıklayan çılgın bir kavramsal bölüm olacak. Aslında içinde bir sürü çılgın şey olan kavramsal bir bölüm ama The Simpsons'ın geleceği nasıl tahmin edebileceğine dair bir açıklama yapacak" dedi.

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Simpsons dizisi kehanet simpsons
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