Salon: Antakya

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Seda Esen, Yarkın Keskin

Hatayspor: Wiley 31, Gorini 5, Büşra Akbaş 3, Büşra Akgün 9, Bahar Çağlar Ökten 17, Jones 23, Elif Emirtekin 5

UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 12, Gülse Uğur 2, Melisa Korkmaz 10, Solopova 9, Higgins 24, Fields 18, Mircheva 15

1. Periyot: 22-22

Devre: 56-56

3. Periyot: 70-78

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Hatayspor, sahasında UMF Yapı İzmit Belediyespor'u 93-90 yendi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz