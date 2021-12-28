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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

28.12.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor: 93 - UMF Yapı İzmit Belediyespor: 90

Salon: Antakya

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Seda Esen, Yarkın Keskin

Hatayspor: Wiley 31, Gorini 5, Büşra Akbaş 3, Büşra Akgün 9, Bahar Çağlar Ökten 17, Jones 23, Elif Emirtekin 5

UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 12, Gülse Uğur 2, Melisa Korkmaz 10, Solopova 9, Higgins 24, Fields 18, Mircheva 15

1. Periyot: 22-22

Devre: 56-56

3. Periyot: 70-78

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Hatayspor, sahasında UMF Yapı İzmit Belediyespor'u 93-90 yendi.

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Anahtar Kelimeler:
Hatayspor

Hatay Namaz Vakitleri 28 Aralık Salı

İmsak
06:13
Sabah
07:38
Öğle
12:42
İkindi
15:14
Akşam
17:35
Yatsı
18:55

Hatay Nöbetçi Eczaneler28 Aralık Salı

Özge Eczanesi
Serinyol
Akar Eczanesi
Defne
Muna Eczanesi
Defne
Sırınce Eczanesi
Defne
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