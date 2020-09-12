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Hercai 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hercai ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı

DİZİ HABERLERİ  | 12.09.2020 02:37 | Son Güncelleme

Hercai dizisinin merakla beklenen yeni sezon ve 39. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün başrollerini paylaştığı Hercai'nin 3. sezon yayın tarihi de belli oldu. Peki Hercai dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ATV'nin sevilen dizisi Hercai'nin yeni sezona ne zaman başlayacağı belli oldu. Yapımcılığını Mia Yapım'ın üstlendiği, kadrosunda; Ebru Şahin, Akın Akınözü, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Gülçin Santırcıoğlu, Ahmet Tansu Taşanlar, Oya Unustası ile Macit Sonkan'ın yer aldığı Hercai, yeni sezona 18 Eylül Cuma günü başlıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle dizinin çekimleri Mart ayında iptal edilmişti. Dizi son olarak 27 Mart Cuma günü 38. bölümüyle ekrana gelmişti.

Hercai, yeni sezon ilk bölümüyle 18 Eylül Cuma 20.00'de ATV'de.

Başlıksız-12

HERCAİ SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Geçirdiği kaza sonrası herkesi endişelendiren Reyyan, gizemli bir kişi tarafından kurtarılır ama gizemli kişinin ardında bıraktığı iz Miran'ın şüphelenmesine neden olur. Yaşananlardan sonra babasıyla bir kere daha yüzleşen Reyyan, gerçeği kabul etmekte zorlanırken Miran'ın desteğiyle ailesinden uzak kalamayacağının farkına varır. Ancak gerçeği kabul etmesi gereken tek kişi Reyyan değildir!

Bundan sonra yalansız ve intikam planlarının olmadığı bir hayatın hayallerini kuran Reyyan, gelecekleri için Miran'dan bir karar vermesini ister. Bunca yıl babaannesi tarafından başka bir hayatı yaşamaya mahkum edilen Miran, verdiği özgürlük savaşında galip gelir ve Azize Aslanbey'e intikamdan vazgeçtiğini söyler. Miran'ı yeniden intikam planına dahil edeceğine dair son umut kırıntısını da yitiren Azize Aslanbey, intikamını kendi elleriyle almak için Şadoğlu konağına gider.

Bir yanda intikamın olmadığı yeni bir hayata adım atan Reyyan ve Miran diğer yanda intikamını almak için ettiği yemini bozup son kurşunu atmak için Şadoğlu konağına gelen Azize Aslanbey son kozlarını paylaşırken, beklenmedik bir haber yaşananların tüm seyrini değiştirir.

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