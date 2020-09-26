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Hercai 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Miran ve Reyyan'ın aşk sahneleri! Hercai 40. son bölümde neler oldu?

DİZİ HABERLERİ  | 26.09.2020 02:54 | Son Güncelleme

ATV'nin sevilen dizisi Hercai 40. son bölümüyle ekrana geldi. Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün başrollerini paylaştığı Hercai'nin son bölümünde . Hercai dizisinin 41. yeni bölüm fragmanı da Atv tarafından yayınlandı. Fragmanda Nasuh Şadoğlu'nun "Aslanbeyler Şadoğlular'ın ömrü billah düşmanıdır" sözleriyle Azize Aslanbey'in uzattığı barış elini reddediyor. Fragmanda Miran ve Reyyan arasındaki romantik anlar da dikkat çekiyor. İşte Hercai 41. yeni bölüm fragmanı.

Yapımcılığını Mia Yapım'ın üstlendiği, kadrosunda; Ebru Şahin, Akın Akınözü, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Gülçin Santırcıoğlu, Ahmet Tansu Taşanlar, Oya Unustası ile Macit Sonkan'ın yer aldığı Hercai, 25 Eylül Cuma akşamı 40. son bölümüyle ekrana geldi. Hercai dizisinin 2 Ekim Cuma ekrana gelecek olan 41. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azat’ın vurulmasıyla iki aile arasındaki düşmanlık çoğalırken, esrarengiz bir biçimde ortaya çıkan Aslan suçu üstlenmiş ve Azize’yi büyük bir paniğe sürüklemiştir. Gözlerden uzak büyüttüğü tek erkek torununun gelişiyle tüm planları bozulan Azize onu geri göndermenin yollarını arar. Azat’ın vurulduğu anı gözleriyle gören Reyyan ise şoktadır. Tam uzaklara gidecekleri sırada Miran’ın böyle bir şey yapmasına anlam veremez. Ta ki onunla konuşuncaya dek. Gerçekleri öğrenmesi ve Miran’ın yanında yer alması uzun sürmez ancak bu kez sınavları çok daha büyüktür. Çünkü Hazar dahil tüm aile, bu evliliğin derhal bitmesi gerektiğinde hemfikirdir. Tüm bu yaşananlardan sonra Reyyan ailesini karşısına alıp Miran’la gidecek mi? Aslan Aslanbey dost mu? yoksa düşman mı?

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