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Hercai dizisi 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hercai'de Miran, Reyyan hakkında hangi gerçeği öğreniyor?

DİZİ HABERLERİ  | 16.12.2019 02:49 | Son Güncelleme

ATV'de cuma akşamları ekrana gelen Hercai dizisinin 26. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Ebru Şahin ile Akın Akınözü'nün başrolleri paylaştığı Hercai'nin yeni bölüm fragmanında, Zehra'nın açıkladığı sır Miran'ı şoke ediyor. Miran, Reyyan hakkında duydukları karşısında büyük bir şaşkınlık yaşıyor. İşte Hercai dizisi 26. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti.

Hercai dizisinin 20 Aralık Cuma ekrana gelecek olan 26. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Hercai yeni bölümde Zehra, Miran ve Reyyan'a bilmedikleri bir gerçeği açıklıyor. Reyyan ve Miran'ın hangi sırrı öğrendiği ise dizinin hayranlarını meraklandırdı.

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Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Duygu Yetiş paylaşıyor.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Miran için bardağı taşıran son damla, Reyyan'ın bu zamana kadar sözüne güvenmemesi ve Elif'in gerçekleri söylemesine rağmen oyun kurduğunu düşünmesi olur. Hazar'ın gerçeği itiraf etmesi Reyyan ve Miran arasındaki tüm dengeleri değiştirir. Bir yandan Miran'a kendisini affettirmeye çalışan Reyyan diğer taraftan ailesinin söylemiş olduğu yalanın hayal kırıklığıyla baş etmeye çalışır. Elif'in Şadoğlu konağına gittiğini öğrenen Azize kontrolünü kaybeder. Şadoğlu konağında bir kere daha karşı karşıya gelen iki ailenin restleşmesi Azize'nin zor bir seçim yapmasına neden olur. Bu sırada Miran'ın Reyyan'ı affetmeyeceğini düşünen Gönül'ün gerçek yüzü yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. Diğer yandan Miran'a yan yanayken daha güçlü olduklarını göstermek isteyen Reyyan, acısını hafifletmek için annesinin geçmişine sığınan Miran'ı bulduğunda hiç beklenmeyen bir gerçeğin ortaya çıkması tüm yaşananların seyrini değiştirir.

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