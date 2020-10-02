Hercai dizisi setinde koronavirüs alarmı! Tüm ekibe test yapıldı

ATV ekranlarında final yapmaya hazırlanan dizi Hercai'nin seti sekteye uğradı. Dizinin usta oyuncularından Macit Sonkan'ın test sonucu pozitif çıkınca set karıştı, tüm ekibe test yapıldı.

Dizinin usta oyuncularından Macit Sonkan'ın test sonucu pozitif çıkınca set karıştı, tüm ekibe test yapıldı. Olası başka vakalara karşı sete ara verilmesi planlandı. Ancak yapılan testlerin hepsi negatif çıkınca işe devam edildi.

Usta oyuncu Macit Sonkan'ın tedavisinin de Mardin'de özel bir hastanede sürdüğü öğrenildi. (tv100)

