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Hercai dizisi setinde koronavirüs alarmı! Tüm ekibe test yapıldı

02.10.2020 20:50 | Son Güncelleme:
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Hercai dizisi setinde koronavirüs alarmı! Tüm ekibe test yapıldı

Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün başrollerinde olduğu Hercai dizisin setinde koronavirüs şoku yaşandı. Usta ismin koronavirüs testi pozitif çıktı.

ATV ekranlarında final yapmaya hazırlanan dizi Hercai'nin seti sekteye uğradı. Dizinin usta oyuncularından Macit Sonkan'ın test sonucu pozitif çıkınca set karıştı, tüm ekibe test yapıldı.

Dizinin usta oyuncularından Macit Sonkan'ın test sonucu pozitif çıkınca set karıştı, tüm ekibe test yapıldı. Olası başka vakalara karşı sete ara verilmesi planlandı. Ancak yapılan testlerin hepsi negatif çıkınca işe devam edildi.

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Usta oyuncu Macit Sonkan'ın tedavisinin de Mardin'de özel bir hastanede sürdüğü öğrenildi. (tv100)

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