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Hercai dizisi yeni bölüm fragmanı izle| Reyyan Miran'a gerçeği söylüyor!

14.03.2021 14:23 | Son Güncelleme:
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Hercai dizisi yeni bölüm fragmanı izle| Reyyan Miran'a gerçeği söylüyor!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai, her Pazar saat 20:00'da izleyicisiyle buluşuyor. Sevilen dizinin son bölümünde Dilşah, Reyyan'ın Miran'dan sakladığı gerçeği öğrenmişti. İşte Hercai yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

ATV'de yayınlanan ve yayınlandığı günler ilgiyle izlenen Hercai dizisi, her Pazar saat 20:00'da seyirciyle buluşuyor. Sevilen dizinin yayınlanan son bölümünde (62. bölüm) Dilşah, Reyyan'ın Miran'dan sakladığı gizli gerçeği öğrenmişti. İzleyicinin çok merak ettiği Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

HERCAİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI (63. BÖLÜM FRAGMAN)

Hercai dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

HERCAİ SON BÖLÜM ÖZETİ (62. BÖLÜM)

Dilşah, Reyyan'ın Miran'dan sakladığı sırrı öğrenir ve elindeki belgeyi Reyyan'a koz olarak kullanmaya başlar. Ancak Reyyan kararından dönmeyi asla düşünmeyecektir. Yalnız, Umut'a kendini unutturmayacak anlar da bırakmak istemektedir. Kin ve nefret duyguları yüzünden en basit mutluluktan bile eksik kaldıklarını fark eder. Ellerinde oğullarına bırakacakları doğru dürüst bir düğün resimleri bile yoktur. Miran ise, sevdiği kadının aldığı bu önemli karardan habersizce, oğlu ve karısının içlerinde hiçbir şeyin uhde kalmaması için harekete geçmeye karar verir. Yarım kalan ne varsa tamamlamak ister ve düğünden başlar. Onlar mutluluklarını tamamlayacak bir düğünün hazırlıklarına başlarken, Azat ve Gönül de aşkları ve yaşamları adına oldukça önemli bir karar alırlar. Aldıkları bu karar, küllenmiş kinlerinin tekrardan alevlenmesine neden olur ve Reyyan ile Miran'ın barış ve huzur için inşa ettikleri yeni ortamı çatırdatmaya başlar.

HERCAİ YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (63. BÖLÜM FRAGMAN)

Hercai dizisinin yeni bölümü için yayınlanan 2. fragmanı aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


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