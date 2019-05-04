MAGAZİN

Hercai dizisinin yapımcısından flaş açıklama!

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.05.2019 13:43 | Son Güncelleme

atv'de yayınlanan Hercai dizisinin yapım şirketi Mia Film'den, dizi adına açılan sosyal medya hesaplarıyla ilgili açıklama geldi.

Hercai dizisinin yapımcısından flaş açıklama!

Mia Film'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Hercai severler, kötü niyetli bazı fan sayfaları ve fake hesaplar artık dizimize büyük zarar vermeye başladı. Bu durum verilen bütün emeklere büyük bir saygısızlık ve hırsızlıktır. Hercai ile ilgili sahne çekip paylaşan, bu paylaşımları yayan, destek veren ve seneryoya dair bilgi paylaşımı yapan birçok hesap tarafımızca belirlenmiştir. Bu emek hırsızlığını yapanlar hakkında kanalımız ve şirketimiz tarafından hukuki süreç başlatılmıştır. Ve bu paylaşımları yapmaya devam eden diğer hesaplarda incelenmektedir. Bunlarla ilgili de hukuki süreç başlatılacaktır. Saygılarımızla.

MİA FİLM

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Anahtar Kelimeler:
hercai mia film

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