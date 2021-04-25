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Hercai neden final yaptı? ATV, Hercai dizisini neden bitirdi?

25.04.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün başrollerini paylaştığı Hercai dizisi 69. son bölümü ile bu akşam son defa ekranlara gelecek. 3 sezondur ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Hercai dizisi final kararı aldı. Dizinin hayranlarını üzen bu gelişmenin detayları belli oldu. Peki, Hercai neden final yaptı? ATV, Hercai dizisini neden bitirdi?

Hercai neden final yaptı? ATV, Hercai dizisini neden bitirdi?

Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in üstlendiği Hercai dizisi ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyordu. Yapımını Mia Yapım'ın üstlendiği Hercai dizisi Aslanbey ve Şadoğlu Aileleri arasındaki intikam savaşından doğan destansı bir aşk hikayesini konu alıyordu. Çekimleri Mardin'de devam eden Aşkları için birçok badire atlatan ve sonunda oğulları Umut'la yeni bir hayat başlayan Miran ve Reyyan'ın hikayesi bu akşam yayınlanacak yeni bölümde son bulacak.

HERCAİ NEDEN FİNAL YAPTI?

Hercai, uzun süre boyunca çok izlenen ve çok sevilen diziler arasında yer alıyordu ancak son dönemlerde başlayan yeni diziler ile ilk önce cumartesi akşamından pazar akşamına transfer oldu. Bu transfer sonrasında reytinglerin düzelmesi beklendi fakat istenilen sonuç yakalanamadı.

Bunun üzerine diziye yeni yan karakterler eklendi ve yeni bir olay örgüsü yaratıldı ancak senaristlerin bu çabası da Hercai'nin reytinglerini kurtarmaya yetemedi. Bunun üzerine Hercai'nin final kararı alındı.

HERCAİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Hercai dizisinin hikayesi intikamdan doğan imkansız bir aşka dayanıyor. Dizi, Şadoğlu ailesine kendisini İstanbullu bir iş adamı olarak tanıtan Miran Aslanbey'in, evin büyüğü Nasuh Şadoğlu'ndan torunu Reyyan'ı istemesi ile başlıyor.

Miran Aslanbey, Aslanbey ailesinin veliahtıdır. Mardin'in Midyat ilçesine İstanbullu bir iş adamı olduğunu iddia ederek gelen Miran Aslanbey, Şadoğlu ailesi ile bir ortaklık halindedir. Ancak Şadoğlu ailesi, Miran Aslanbey'in planlarından habersizdir. Bir gün Miran bir at kazası sebebiyle karşılaştığı Reyyan Şadoğlu'yla Şadoğlu Konağına gelir. Aile, Reyyan'ın yanında Miran'ı gördüklerine çok şaşırır.

Miran ise evin büyüğü Nasuh Şadoğlu'ndan büyük torun Reyyan'ı kendisine ister. Ancak Nasuh Şadoğlu Miran'a Reyyan'ı değil, diğer torunu Yaren'i vermeyi planlar. Fakat Miran inatla Reyyan'ı kendisine ister. Reyyan'ın babası ve annesi, Miran'a çok güvendiklerinden bu duruma olumlu bakarlar. Ancak söz evin büyüğü Nasuh Ağa'da biter.

Miran da en az Nasuh kadar inatçı olduğundan bu ikili arasında bir zıtlaşma söz konusu olacaktır. Miran'ın kiminle evleneceği, hem Şadoğlu ailesi kızları Reyyan ve Yaren'in ve diğer ev ahalisinin hayatını hem de Aslanbey ailesini etkileyecek bir karar olacaktır.

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