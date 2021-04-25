Hercai neden final yaptı? ATV, Hercai dizisini neden bitirdi?

Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in üstlendiği Hercai dizisi ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyordu. Yapımını Mia Yapım'ın üstlendiği Hercai dizisi Aslanbey ve Şadoğlu Aileleri arasındaki intikam savaşından doğan destansı bir aşk hikayesini konu alıyordu. Çekimleri Mardin'de devam eden Aşkları için birçok badire atlatan ve sonunda oğulları Umut'la yeni bir hayat başlayan Miran ve Reyyan'ın hikayesi bu akşam yayınlanacak yeni bölümde son bulacak.

HERCAİ NEDEN FİNAL YAPTI?

Hercai, uzun süre boyunca çok izlenen ve çok sevilen diziler arasında yer alıyordu ancak son dönemlerde başlayan yeni diziler ile ilk önce cumartesi akşamından pazar akşamına transfer oldu. Bu transfer sonrasında reytinglerin düzelmesi beklendi fakat istenilen sonuç yakalanamadı.

Bunun üzerine diziye yeni yan karakterler eklendi ve yeni bir olay örgüsü yaratıldı ancak senaristlerin bu çabası da Hercai'nin reytinglerini kurtarmaya yetemedi. Bunun üzerine Hercai'nin final kararı alındı.

HERCAİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Hercai dizisinin hikayesi intikamdan doğan imkansız bir aşka dayanıyor. Dizi, Şadoğlu ailesine kendisini İstanbullu bir iş adamı olarak tanıtan Miran Aslanbey'in, evin büyüğü Nasuh Şadoğlu'ndan torunu Reyyan'ı istemesi ile başlıyor.