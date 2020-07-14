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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü: Tek bir spermin sonucuyuz

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 13:37 | Son Güncelleme

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü, İspanyol 'Telenovela' dergisinin temmuz sayısına konuk oldu. Akınözü, gelen sorulara verdiği yanıtlarla dikkat çekti.

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü: Tek bir spermin sonucuyuz

Hercai'nin Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. 29 yaşındaki Akın Akınözü, "Oyunculukta zirvede olmak neler hissettiriyor?" sorusuna, "Ben sadece kariyerimin başında olan bir aktörüm. Ülkemde ve yurtdışında önemli bir aktör olmak için yapacak ve öğrenecek çok şeyim var" cevabını verdi.

Akın Akınözü, "Başarının kaderde yazılı olduğuna inanıyor musunuz?" sorusuna "Herkes başarılı olmak için doğdu. Her birimiz milyonlarca insan arasında hayatta kalan ve bir yumurtayı döllemek için elde edilen tek bir spermin sonucuyuz" şeklinde yanıt vererek şaşırttı.

MATEMATİK OKURKEN OYUNCU OLDU

Miran'dan bahseden yakışıklı oyuncu, "Miran beyni yıkanmış bir adam. Sevdiği kadından intikam almak istemesi zor bir şey. Bu karakteri anlamaya çalışmak kendimi keşfetmeme yardımcı oldu. Hercai ilgi gören bir proje" dedi.

Kısa sürede çok sayıda ödül alması hatırlatılan Akınözü, "Ödüller önemli tabii ama bir çekim günü yeni bir şey keşfettiğimde kendimi daha fazla ödüllendirilmiş hissediyorum" şeklinde konuştu. Akınözü, maneviyata da önem verdiğini ifade etti. Matematik okurken oyunculuğa yönelen Akınözü, "Ailemde çok sayıda sanatçı var. Bu yüzden oyunculuğa geçiş yapmam zor olmadı. Oyunculukta ilerlemek istedim" dedi.

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