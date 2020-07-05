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  4. Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin bikinili pozlarıyla beğeni topladı

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin bikinili pozlarıyla beğeni topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2020 22:28 | Son Güncelleme

Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren güzel oyuncu Ebru Şahin, tatilde çekilen bikinili pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Ebru Şahin'in cesur paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin bikinili pozlarıyla beğeni topladı

ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran güzel oyuncu Ebru Şahin, tatilden karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

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Instagram'da 2,9 milyon takipçisi olan güzel oyuncu, bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

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Ebru Şahin'in "Summer" etiketiyle yaptığı paylaşıma yüz binlerce beğeni ve binlerce yorum geldi.

EN İYİ KADIN OYUNCU SEÇİLDİ

Ebru Şahin, 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde de Hercai dizisindeki Reyyan rolüyle en iyi kadın oyuncu seçildi.

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