Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin bikinili pozlarıyla beğeni topladı

ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran güzel oyuncu Ebru Şahin, tatilden karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Instagram'da 2,9 milyon takipçisi olan güzel oyuncu, bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Ebru Şahin'in "Summer" etiketiyle yaptığı paylaşıma yüz binlerce beğeni ve binlerce yorum geldi.

EN İYİ KADIN OYUNCU SEÇİLDİ

Ebru Şahin, 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde de Hercai dizisindeki Reyyan rolüyle en iyi kadın oyuncu seçildi.





