Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin tatil pozlarıyla gündemde

Hercai dizisinde Reyyan karakteri ile yıldızı parlayan Ebru Şahin yoğun ve başarılı bir sezonun ardından soluğu tatilde, sahillerde aldı. Ebru Şahin'in bikinili pozu ile instagram takipçilerini mest etti, bakanın nutku tutuldu.

ATV'nin yeni dizilerinden biri olan Hercai daha ilk bölümü ile seyirciyi içine çekti farklı senaryosu ile ekran başındakileri sarıp sarmaladı. Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin ise bu dizi ile birlikte kariyerinde büyük bir sıçrayış yaptı.



Daha önce İstanbullu Gelin dizisinde rol alan Ebru Şahin güzelliği, düzgün fiziği ve başarılı oyunculuğu ile yapımcıların dikkatini çekmişti. Hercai dizisi ile şöhretin zirvesinde olan Ebru Şahin instagramı aktif kullanan ünlülerden.

Hercai dizisinden sonra instagramda takipçi sayısı 2.1 milyona çıkan Ebru Şahin'in her paylaşımı olay oluyor, pozlarına yorum ve beğeni yağıyor.

Son olarak gittiği tatilde bu bikinili pozunu 'nature ' yani doğal notuyla takipçilerin beğenisine sunan Ebru Şahin kısa sürede yüzlerce yorum aldı.





