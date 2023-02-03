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Herhangi nasıl yazılır, herhangi yazımı nasıl olmalıdır? Herhangi ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

26.01.2023 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki ayrı sıfatın birleşiminden oluşan herhangi sözcüğü günlük yaşamda sıklıkla kullanılır. Belli olmayan, rastgele ve özellikleri iyice bilinmeyen anlamında kullanılan bu sözcük genellikle bir sözcüğü ile öbek hâlinde işlev görür. Dolayısıyla herhangi sözcüğünün ayrı mı bitişik mi yazıldığı sıklıkla araştırılır. İlgili sorunun yanıtlanması için de her ve hangi sıfatlarının oluşturduğu bu sözcüğün farklı bir anlamda kullanılıp kullanılmadığının açıklanması gerekir. Herhangi ayrı mı yazılır?

Herhangi nasıl yazılır, herhangi yazımı nasıl olmalıdır? Herhangi ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Genelde herhangi bir öbeği şeklinde cümle içerisinde kullanılan herhangi sözcüğünün nasıl yazıldığı pek çok kişinin aklında soru işareti olarak kalabilir. Nitekim Türkçede ayrı yazılan veya bitişik olarak kullanılan birleşik sözcükler vardır. Her ve hangi sözcüklerinin birleşiminden oluşan sözcük rastgele, belli olmayan ve özellikleri iyice bilinmeyen anlamına gelir. TDK kapsamında tanımı açıklanan herhangi sözcüğünün ayrı mı bitişik mi yazıldığının öğrenilmesi ise yazım kurallarına uyulması bakımından önemlidir.

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Herhangi nasıl yazılır?

Türkçede sıfat, isim, fiil, belirteç, edat, bağlaç, ünlem ve zamir sözcüğü olmak üzere pek çok kelime bulunur. Bu sözcükler kimi durumlarda birleşik yazılarak yeni bir sözcük oluşturur. Yine Türkçede ayrı yazılan birleşik sözcükler de mevcuttur. Dolayısıyla "Herhangi ayrı mı yazılır?" sorusu da sıklıkla yanıt aranan konulardan birine yöneliktir. Nitekim bu sözcüğün yapısında iki ayrı sözcük bulunur. Bu nedenle de herhangi doğru yazılışı açıklanmadan önce her ve hangi sözcüklerinin tanımları aşağıdaki gibi açıklanmalıdır:

  • Her: Birer birer hepsi, tamamı ve teker teker hepsi
  • Hangi: İki ya da daha fazla şeyden bir tanesini belirtecek bir yanıt istemek amacıyla kullanılan soru sıfatı

Yukarıda anlamları açıklanan her ve hangi sözcüklerinin sıfat olarak kullanıldığı görülür. Ancak bu iki sıfat birleşerek herhangi sözcüğünü oluşturduğu zaman temel anlamları dışında kullanılır. Yani herhangi TDK kapsamında şu şekilde tanımlanır:

  • Özellikleri iyice bilinmeyen, belli olmayan, rastgele

TDK tarafından yapılan tanımı da açıklanan herhangi ayrı yazılmaz. Dolayısıyla "Herhangi bitişik mi yazılır?" sorusuna evet olarak yanıt sunulabilir.

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Herhangi yazımı ile örnek cümleler

İki ayrı sıfat sözcüğünün birleşiminden oluşan herhangi yazımı bitişik olaraktır. Ayrı olarak yazılmayan herhangi sözcüğünün cümle içerisindeki kullanımı ise aşağıdaki örnekler doğrultusunda pekiştirilebilir:

  • Ben herhangi bir işte çalışırım, yeter ki net bir gelirim olsun.
  • Senin için herhangi biri olmadığımı düşünürken bu davranışınla birlikte fikirlerim değiştir.
  • Alışveriş yapmaya pazar hariç herhangi bir gün gidebiliriz.
  • Günümüzde herhangi bir alanda sertifika almak çevrimiçi eğitim olanakları sayesinde kolaylaştı.
  • Ayşe, tercih ettiği spesifik bir telefon modeli olmadığı için annesine herhangi bir akıllı telefonu kullanabileceğini söyledi.
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