Herkes babası sanıyor! ''Genç erkeklerin yarattığı dramlardan iyidir''

Bir kıyafet butiği işleten Chloe, 3 yaşında bir kızı olan bir anne. Eric'le arkadaşları aracılığıyla tanışan genç kadın, bunun kendinden yaşça büyük biriyle ilk ilişkisi olmadığını söyledi. Çünkü Chloe, yaşıtlarıyla yaşayacağı ilişkilerin getireceği dramlarla uğraşmayı sevmiyor.

Neredeyse 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisini oldukça çekici bulduğunu ve olgunluğuna hayran kaldığını belirten Chloe, etrafındakiler Eric'i sıklıkla babası sansa da onları düzeltip kendisinin sevgilisi olduğunu söylemekten gocunmadığını belirtti.

İYİ BİR BABA

Başlangıçta arkadaşça başlayan ilişkilerinin yakın yaştaki kızlarının oyun arkadaşlığı etmeye başlamasıyla pekiştiğini ve romantik bir ilişkiye evrildiğini anlatan Chloe, onu etkileyen şeylerden birinin de Eric'in harika bir baba olması olduğunu söyledi. 4 yaşındaki kızının yanı sıra 18 yaşında bir kızı daha olan Eric'le ailelerini genişletme konusunda hemfikir olan Chloe, büyük kızıyla da güzel bir ilişkileri olduğunu ekledi.

''BENDEN DAHA GENÇ''

Birçok alanda sevgilisyle aynı fikirde olduğunu anlatan Chloe, maceracı ve yenilikçi bir çift olduklarını anlattı. Genç kadın zaman zaman Eric'in ondan daha genç olduğunu düşündüğünü söyledi. İkisi de işletmeci olduğu için bu alanda da ondan ciddi destek gördüğünü ve yılların verdiği tecrübesinden olabildiğince faydalandığını belirtti.

ÇOK MUTLU

Kendisinden büyük biriyle yaşadığı ilk ilişkide çok fazla endişesi olduğunu ve bunu insanlarla paylaşmaktan çekindiğini anlatan Chloe, Eric'i birkaç aylık flörtün ardından ailesiyle tanıştırdığını söyledi. İlişkiye dair herhangi bir zorluk yaşamadığını ve çok mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.



