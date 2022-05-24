Kendisi 23 eşi 77 yaşında! ''Cinsellik hala inanılmaz!''

Amelda Errell ve Gary Hardwick, Almeda'nın oğlu Robert'ın cenazesinde tanıştılar. Birbirlerini duydukları ilgiyi fark eden ikili, iki haftalık dolu dizgin bir flörtün ardından, 6 gün içinde bir düğün töreni organize etti ve Almeda'nın evinde beraber yaşamaya başladılar. Şimdi 6. yıllarını kutlayan çift, birlikte çok mutlu olduklarını anlattılar.

HER ŞEY İNANILMAZ

İlişkileri sürecinde Almeda'nın geçirdiği kalp krizleri de dahil olmak üzere bir çok iniş çıkış yaşamalarına rağmen çift her zamankinden daha güçlü bir bağları olduğunu söyledi. Ayrıca cinsel birlikteliklerinin de hala inanılmaz olduğunu eklediler.

''O HAYALİMDEKİ KADIN''

Almeda aslında genç birini aramadığını ama torunundan bile 3 yaş küçük olan Gary ile tanıştığında onun aradığı insan olduğunu anladığını söyledi. Gary de daha önce verdiği bir röportajda "En çılgın hayallerimin bile ötesinde bir harikalık. O gerçekten benim hayalimdeki kadın." demişti.

'KASIRGA'

Gary ile evlenmeden önce 43 yıllık bir evliliği sonlandıran Almeda, bu evliliğinde romantizme dair bir şey olmadığını ancak şimdiki ilişkisinin tam bir kasırga olduğunu ve Gary'nin ise onun ruh ikizi olduğunu söyledi. Aile üyelerinin ve birçok dostlarının da ilişkilerinden mutlu olduğunu belirten ikili birlikte geçirecekleri güzel yıllar için heyecanlı.



