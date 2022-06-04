Sosyal medya bu çifti konuşuyor! Açık evliliklerini anlatan kadından şaşırtan itiraf: “Kocam sevgili bulmam için bana yardım ediyor”

2013 yılının Ocak ayında hayatını AJ lakabıyla bilinen sevgilisiyle birleştiren Morton, evliliklerinin dokuzuncu yılında kocasına biseksüel olduğunu açıkladı. Sekiz ve altı yaşındaki iki çocuk annesi olan kadın kocasının durumu büyük bir anlayışla karşıladığını açıkladı. Morton, kocasının başka kadınlarla ilişki yaşaması için kendisini desteklediğini hatta sevgili bulma konusunda yardımcı olduğunu söyledi.

"AÇIK İLİŞKİYİ KABUL ETTİK"

Evliliklerinde dışarıdan bakıldığında normal göründüğünü ifade eden Morton, “2021 yılının Haziran ayında 26 yaşındaki satış ve pazarlama asistanı Jackie Olson ile tanıştım. Kocamla sadece arkadaş olmalarına üçümüzün arasında mükemmel bir uyum var. Evliliğimizi açık hale getirdiğimizde onun da başkalarıyla olmasına izin verdiğimi biliyordu. Ancak derinlerinde bir yerde tek eşli olma arzusunun baskın geldiğini görüyorum. Beni mutlu görmek onu da mutlu ediyor. Açık ilişkiyi kabul ettik” dedi.

Bir kadınla ilişki yaşamanın hayatı boyunca bastırdığı bir duygu olduğundan söz eden Morton, “Bu benim için gurur verici bir adım. Sonunda kendim olabileceğimi hissettim. Kaybettiğim bir şeyi buldum ve bir boşluğu doldurdum. Sadece çocuklarımız Jackie’yi aile dostumuz zannediyor. Onlarla Jackie’nin benim sevgilim olduğu konusunda bir konuşma yapmamız gerekiyor” diye konuştu.



