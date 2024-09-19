Herkes balayı pozu beklerken Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya orada ortaya çıktı!

55 yaşındaki Acun Ilıcalı uzun zamandır aşk yaşadığı Ayça Çağla Altunkaya ile evlendi. Acun Ilıcalı düğünü için yine hiçbir masraftan kaçınmadı.

Görkemli bir düğünle evlenen çiftten Acun Ilıcalı "Bu akşamı A'dan Z'ye Çağla'yı mutlu etmek için yaptım. O, 'Küçük bir şey yapalım, 10 kişi yapalım' dedi. Bu sefer insan karşı taraftan talep gelmeyince daha bir yükselir ya, 'Daha güzel olsun, daha güzel olsun' dedim. Etrafta 'Bedevi' diye yazılar var, 'Bedevi' bizim tanıştığımız yer, bilenler bilir. Kulüp yaptık adını da 'Bedevi' yaptık. Öyle ince detaylar, bilirisiniz beni..." demişti.

Herkes çiftin balayına gidip gitmeyeceğini merak edip poz beklerken taze evliler soluğu Oğulcan Engin'in davetinde aldı.

Birlikte poz veren çiftten 25 yaşındaki Ayça Çağla'nın yine eşinin yanında durmaması dikkat çekti. Acun Ilıcalı eşini yanına davet ederken poz verdikten sonra genç isim yine kameralardan uzaklaştı.

Sade tarzıyla dikkat çeken Ayça Çağla Altunkaya sessizliğini korurken Acun Ilıcalı ise Oğulcan Engin'i överek konuşmasını noktaladı.