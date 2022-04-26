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Herkes bunun lezzetini konuşacak! Bayramda kolayca yapacağınız baklava tarifi

26.04.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramında hangi tatlıyı yapacağınızı düşünüyor ama bulamıyor musunuz? Bayramların olmazsa olmazı baklavadır. Baklava yapmak istiyor ama yapımının zor olacağını düşünerek bu istediğiniz vazgeçiyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Kolayca yapacağınız ev baklavası ile misafirlerinizi etkileyebilirsiniz.

Herkes bunun lezzetini konuşacak! Bayramda kolayca yapacağınız baklava tarifi

Bayram denilince ilk akla gelen tatlı her zaman baklava oluyor. Baklava dışarıdan alınsa da ev baklavasının lezzetini sağlayamıyor. Baklava yapımının zor olduğu düşünülüyor. Ancak kolay tarifler ile de istenilen lezzeti yakalamak mümkün. Çocukluğunuzda yapılan ev baklavalarının tadını özlüyorsanız bu tarifi kesinlikle denemelisiniz.

MALZEMELER

  • 3 yumurta
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 adet kabartma tozu
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • 6 su bardağı un (klasik su bardakları ile tam 6 bardak aldı ancak biraz az biraz fazla kullanabilirsiniz, ölçülerinize göre değişebilir)

İçi için;

  • Kırılmış ceviz ya da fındık

Açmak için;

  • Mısır nişastası

Şerbeti için;

  • 4 bardak şeker
  • 5 bardak su
  • Birkaç damla limon suyu

Üzeri için;

  • 300 g tereyağı ya da margarin

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YAPILIŞI

  • Kolay ev baklavası hazırlamak için öncelikle yumurtayı, sütü, sıvı yağı, sirkeyi, kabartma tozunu ve tuzu yoğurma kabına boşaltın ve alabildiğince un ekleyerek ortalama yumuşaklıkta bir hamur elde edinceye kadar yoğurunuz.
  • Hazırladığınız hamuru 30 eşit parçaya bölünüz. Bu parçaları tek tek tabak büyüklüğünde açarak aralarına nişasta serpip 10’ar 10’ar üst üste koyun.
  • 10’arlı olarak grupladığımız bu üç parçadan parçalardan her birini merdane yardımı ile tepsi büyüklüğüne getirin.
  • Merdane ile açtığınız hamurların aralarına ceviz ya da fındık serperek üst üste yerleştirin.
  • Dilediğiniz şekilde kesin ve üzerine her yerine eşit şekilde gelmesine dikkat ederek eritilmiş yağın yarısını dökün.
  • Önceden ısıtılmış 180°C fırına sürün hafif rengi değiştiğinde fırından alarak kalan yağı gezdirin ve tekrar fırına sürün altı üstü kızarana kadar pişirin

ŞERBETİN YAPILIŞI

  • 4 bardak şeker ve 5 bardak suyu tencereye koyup 15 dk kaynattıktan sonra şerbetin içerisine birkaç damla limon damlatarak 1-2 dk daha kaynatın.
  • Bu tarifte kullanılan tepsi 42 cm çapındadır. Bu ölçüye yakın bir tepsi tercih edebilirsiniz.
  • Soğuk baklavanın üzerine sıcak şerbeti dökün.


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