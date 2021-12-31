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Herkes filmi konuşuyor! Başrolü Leonardo DiCaprio filme dair açıklamalar yaptı

31.12.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix’in popüler yapımlarından biri olan Don’t Look Up filminin rüzgarı devam ediyor. Dijital platformun en çok izlenen yapımlarından biri olan Don’t Look Up, sosyal medyada da konuşuluyor. Filmin başrol oyuncusu Leonardo DiCaprio, Don’t Look Up’ın finaline dair konuştu. Ünlü oyuncu verdiği röportajında filmin sonunun gerçekten karanlık olduğunu söyledi.

Herkes filmi konuşuyor! Başrolü Leonardo DiCaprio filme dair açıklamalar yaptı

Netflix yapımı olan Don’t Look Up, oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Filmde Leonardo DiCaprio’nun yanında Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Meryl Streep, Cate Blanchett ve Jonah Hill gibi isimler yer alıyor. DiCaprio ve Lawrance, Dünya'yı 6 ay içinde yok edecek bir kuyrukluyıldızın yaklaştığını söyleyerek insanlığı uyarmaya çalışan iki astronomu canlandırıyor. Filmin sonunda ise kuyrukluyıldız dünyaya çapıp bütün gezegeni yok ediyor. Film final sahnesinin çarpıcı olduğunu dile getiren DiCaprio, sonunu “gerçekten karanlık” sözleriyle tanımladı.

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“SONDA SEVDİĞİM ŞEY BUYDU”

dont look up

Filmin sonunun şaşkınlık yaratan bir hissi olduğunu söyleyen DiCaprio, “Sondaki değişim olmasaydı sanırım bu filmi yaparken heyecanlanmazdım. Sonda istediği şey tamamen buydu. Çünkü benim de bu şekilde karşılık vereceğimi hissettim. Biz komünal bir türüz. Sevdiğim insanların yakından olurdum ve yaklaşan mahşeri görmezden gelirdim. Yemek masası sahnesi bunu perçinledi." diye konuştu.

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Leonardo DiCaprio
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