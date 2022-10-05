Herkes her yerde onu arıyordu! Kaybolan balıkçı 12 saat boyunca bir dubaya tutanarak hayatta kalmayı başardı

40 yaşındaki Endonezyalı bir balıkçı kaybolmasının bildirilmesinden sonra Malezya’nın Sibu Adası yakınlarında kendisini kurtarmak görevinin bir parçası olan balıkçı teknesine doğru yüzerken bulundu. Balıkçı hayatta kalabilmek için yarım gün boyunca denizin ortasındaki bir dubaya tutunduğunu ve yaşam mücadelesi verdiğini dile getirdi.

ALARMI DEVREYE SOKTU

Balıkçı arkadaşlarıyla birlikte denize çıkan 40 yaşındaki Catur isimli adam dengesini kaybederek denize düşmesinden sonra akıntıyla birlikte yaklaşık 14 kilometre sürüklendi. Teknenin 66 yaşındaki sahibi Kuek Ho Hwa Catur’un teknede olmadığını fark ettiğinde alarmı devreye soktu ve 30 kişilik bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı.

KAPSAMLI BİR OPERASYON BAŞLATILDI

Endonezya Deniz Polisi ve sahil güvenlik görevlileri, Malezya'nın güneydoğu kıyılarında uzanan Sibu Adası'nın güneydoğusundaki 86 kilometrekarelik alanı araştırmak için bölgedeki balıkçı tekneleriyle iletişime geçti. Arama çalışmalarının 12. saatinde bulunan Carter, sağlık kontrolünden geçtikten sonra tedavi altına alınmak için yerel bir hastaneye götürüldü.



