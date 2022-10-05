Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Herkes her yerde onu arıyordu! Kaybolan balıkçı 12 saat boyunca bir dubaya tutanarak hayatta kalmayı başardı

Herkes her yerde onu arıyordu! Kaybolan balıkçı 12 saat boyunca bir dubaya tutanarak hayatta kalmayı başardı

05.10.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya uyruklu 40 yaşındaki Catur isimli bir balıkçı deniz ortasında kayboldu. Polise haber verilmesinin sonrasında bölgeye arama kurtarma ekipleri yönlendirildi ve kaybolan balıkçı 12 saatin sonunda denizin ortasında bir dubaya tutunurken bulundu.

Herkes her yerde onu arıyordu! Kaybolan balıkçı 12 saat boyunca bir dubaya tutanarak hayatta kalmayı başardı

40 yaşındaki Endonezyalı bir balıkçı kaybolmasının bildirilmesinden sonra Malezya’nın Sibu Adası yakınlarında kendisini kurtarmak görevinin bir parçası olan balıkçı teknesine doğru yüzerken bulundu. Balıkçı hayatta kalabilmek için yarım gün boyunca denizin ortasındaki bir dubaya tutunduğunu ve yaşam mücadelesi verdiğini dile getirdi.

Çevrelerindekilere aldırış etmeden denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler! O anlar sosyal medyada çok konuşulduÇevrelerindekilere aldırış etmeden denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler! O anlar sosyal medyada çok konuşuldu

ALARMI DEVREYE SOKTU

1

Balıkçı arkadaşlarıyla birlikte denize çıkan 40 yaşındaki Catur isimli adam dengesini kaybederek denize düşmesinden sonra akıntıyla birlikte yaklaşık 14 kilometre sürüklendi. Teknenin 66 yaşındaki sahibi Kuek Ho Hwa Catur’un teknede olmadığını fark ettiğinde alarmı devreye soktu ve 30 kişilik bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı.

Issız bir adada 5 gün boyunca mahsur kaldı! Hayatta kalmak için öyle şeyler yedi ki...Issız bir adada 5 gün boyunca mahsur kaldı! Hayatta kalmak için öyle şeyler yedi ki...

KAPSAMLI BİR OPERASYON BAŞLATILDI

Endonezya Deniz Polisi ve sahil güvenlik görevlileri, Malezya'nın güneydoğu kıyılarında uzanan Sibu Adası'nın güneydoğusundaki 86 kilometrekarelik alanı araştırmak için bölgedeki balıkçı tekneleriyle iletişime geçti. Arama çalışmalarının 12. saatinde bulunan Carter, sağlık kontrolünden geçtikten sonra tedavi altına alınmak için yerel bir hastaneye götürüldü.

Bu aile ölüme meydan okuyor! 12 kardeş yaşlarının toplamıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardıBu aile ölüme meydan okuyor! 12 kardeş yaşlarının toplamıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yıldır doğum kontrolünde! ''İşim için annelikten vazgeçtim''15 yıldır doğum kontrolünde! ''İşim için annelikten vazgeçtim''
Ona 'yaşayan Nostradamus' diyorlar! Tahminleri dehşete düşürüyorOna 'yaşayan Nostradamus' diyorlar! Tahminleri dehşete düşürüyor
İç çamaşırsız olay paylaştım! Göğüs uçlarını kalp emojisiyle...İç çamaşırsız olay paylaştım! Göğüs uçlarını kalp emojisiyle...
Anahtar Kelimeler:
Balıkçı Endonezya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

İç çamaşırıyla yatağından paylaştı! Beğeni butonu çöktü

İç çamaşırıyla yatağından paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Dünya bu olayı konuşuyor! Canlı canlı timsahlara yem ettiler

Dünya bu olayı konuşuyor! Canlı canlı timsahlara yem ettiler

Kabile üyesine aşık oldu! 30 yıllık yaş farkı var ama...

Kabile üyesine aşık oldu! 30 yıllık yaş farkı var ama...

Uçakta mide bulandıran anlar! Öğürmesine engel olamadı

Uçakta mide bulandıran anlar! Öğürmesine engel olamadı

İlginizi Çekebilir

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.