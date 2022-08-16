Çevrelerindekilere aldırış etmeden denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler! O anlar sosyal medyada çok konuşuldu

Rusya’nın Sochi sahili açıklarında kaydedilen görüntülerde ismi açıklanmayan iki tatilcinin deniz bisikletinin içinde cinsel ilişkiye girdiği anlarda gündem oldu. Denizde sörf yapan ve yüzen diğer tatilcilere aldırış etmeden yakınlaşan çiftin görüntüleri birkaç metre ileride bulunan bir tekneden çekildi ve sosyal medyadan yayınlandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından kullanıcılar ismi açıklanmayan çifte tepki gösterdi. Yetkililerin duruma müdahale edip etmediği bilinmezken sosyal medya kullanıcıları çifti davranışından dolayı eleştirdi.



