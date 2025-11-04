Herkes Karadeniz'de yetişmez diyordu! O il imkansızı başardı!

Karadeniz Bölgesi'ndeki seralarda artık muz, mango ve ejder meyvesi gibi tropikal meyveler de yetiştiriliyor. Tarımın kendi çemberinde önemli bir bilim olduğunu, bu veriler ile hareket edildiğinde her şeyin üretiminin mümkün olduğunu ortaya koymayı hedefleyen çalışmalar ile farklı bölgelerin iklimi Karadeniz Bölgesi'ne taşınmış oluyor.

TROPİKAL SERE KURULDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ethem Gözkonan, tropikal sera projesiyle üreticilere örnek bir model sunduklarını belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in vizyonu doğrultusunda üreticilerin farkındalığını artırmak için birçok proje yürütüyoruz. Tropikal seramızda muzla birlikte 16 farklı tropikal meyve yetiştiriyoruz. Kontrollü şartlar altında bu meyvelerin Karadeniz’de üretilebileceğini göstermek istedik" dedi.

Tarımın bilimsel temellere dayanması gerektiğine dikkat çeken Gözkonan, "Amacımız ticari bir faaliyet yürütmek değil; doğru üretim teknikleriyle her ürünün her bölgede yetişebileceğini göstermekti. Tarım kendi içinde önemli bir bilimdir. Bu farkındalığı üreticilerimiz de görsün diye seramızı zaman zaman ziyarete açıyoruz" diye konuştu.

Seralarda iklim şartlarının kontrollü şekilde sağlandığını vurgulayan Gözkonan, "Muz, Karadeniz iklimiyle tam uyumlu değil. Bu nedenle ışık, sıcaklık ve nemi kontrol altında tutarak Akdeniz Bölgesi iklimini buraya taşıyoruz. Tarım çok detaylı bir bilimdir, rastgele yapılacak bir iş değildir. Biz burada bilimsel yöntemlerle muzun yanı sıra mango ve ejder meyvesi gibi ürünler de yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.Kaynak: İHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır