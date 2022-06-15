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Herkes merak ediyor: Kekleri karbonat mı kabartma tozu mu daha fazla kabartır?

15.06.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kek tariflerinin içerisinde ya karbonat ya da kabartma tozu bulunuyor. Azcık karbonat veya kabartma tozu ile yapılan kekler hiç olmadığı kadar kabarabiliyor. Yapacağınız keklerin ve tatlıların daha fazla kabarmasını istiyorsanız ve içerisine ne ekleyeceğinizi düşünüyorsanız bu haberi okumalısınız.

Herkes merak ediyor: Kekleri karbonat mı kabartma tozu mu daha fazla kabartır?

Yapılan keklerin daha kabarık ve yumuşak olması isteniyor. Bu sebeple birçok farklı çeşit ürün ve püf nokta kullanılıyor. Kekin daha fazla kabarması için kabartma tozu veya karbonat kullanılması öneriliyor. Peki bu ikisi arasındaki fark nedir ve hangisini daha fazla kabarma sağlar diye merak ediyor musunuz? İşte kabartma tozu ve karbonat arasındaki farklar…

KARBONAT VE KABARTMA TOZUNUN FARKI NEDİR?

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Temelde ikisi de aynı gibi dursa da aslında ikisi arasında ciddi farklar var. Biraz bahsedecek olursak; karbonatın içerisinde saf bir halde sodyum bikorbonat olarak tanımlanan kimyasal bir madde bulunuyor. Çok güçlü bir yapısı olduğu için hamur işlerinin içerisinde doğrudan kullanılmaması gerekiyor. Bu nedenle limonla buluşturup aktif hale getirilip tariflerde kullanımı oldukça mühim. Kabartma tozu ise karbonat ve bir tür kimyasal sıvının birleşimi sonucunda elde edilen bir madde. Karbonattan farklı olarak herhangi bir asidik desteğe ihtiyaç duymadan doğrudan tariflere ilave ediliyor

HANGİSİ DAHA FAZLA KABARTIR?

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Eğer kekleriniz, pastalarınız daha pofuduk kıvamlı ve yumuşacık olsun isterseniz tercihiniz kabartma tozundan yana olsun. Çünkü kabartma tozu çok daha yumuşacık dokularda tarifler hazırlamanıza destek olacaktır. Daha tok ve yoğun kıvamlı tarifler hazırlamak istiyorsanız ve daha geç bayatlamasından yanaysanız da karbonat kullanmanızı öneririz. Her ikisi de tarifleri aynı şekilde kabartsa da kıvam farklılıkları yaratıyorlar.

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