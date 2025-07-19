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Herkes o sözleriyle tanımıştı! Sosyal medya fenomeni Çello Mustafa hayatını kaybetti

Sosyal medyada bir dönem ünlenen 'Çello Mustafa' lakaplı Mustafa Anıl Yıldırım, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Yıldırım, "Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın" videosuyla tanınmıştı.

Herkes o sözleriyle tanımıştı! Sosyal medya fenomeni Çello Mustafa hayatını kaybetti
Jale Uslu

Sosyal medyada 'Çello Mustafa' olarak tanınan zamanla geniş bir hayran kitlesine ulaşan 20 yaşındaki fenomen Mustafa Anıl Yıldırım geçirdiği motosiklet kazası nedeniyle hayatını kaybetti.

Herkes o sözleriyle tanımıştı! Sosyal medya fenomeni Çello Mustafa hayatını kaybetti 1

YOĞUN BAKIMDAYDI

Mersin'in Erdemli ilçesinde motosiklet ile kaza yapan fenomen kazada başından ağır bir darbe almıştı. Kaldırıldığı hastanede beyin kanaması geçirdiği belirlenen Yıldırım, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada yoğun bakımda tedavisi devam eden genç fenomenin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Herkes o sözleriyle tanımıştı! Sosyal medya fenomeni Çello Mustafa hayatını kaybetti 2

Yıldırım, sosyal medyada "Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var"sözleriyle tanınıyordu.

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