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Audrey Hepburn’un hayatını anlatacak filmin başrolünü Rooney Mara üstlenecek

11.01.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollywood’un ikonik isimlerinden biri olarak kabul edilen Audrey Hepburn’un hayatı beyazperdeden hayranlarına sunulmaya hazırlanıyor. Audrey Hepburn'un biyografisinde yer alacak oyuncuların isimleri şekillenmeye başlandı. Hepburn’un oğlu annesine Oscar adayı oyuncu Rooney Mara’nın hayat vereceğinden mutlu olacağını ve bu durumu onayladığını açıkladı.

Audrey Hepburn’un hayatını anlatacak filmin başrolünü Rooney Mara üstlenecek

Hollywood’un altın çağının yıldız ismi Audrey Hepburn’un hayatını konu alacak film için çalışmalar başladı. Filmde Audrey Hepburn’u Oscar adayı oyuncu Rooney Mara’nın canlandıracağı duyuruldu. Aynı zamanda Mara, filmin yapımcılığını da üstleniyor.Filmi Oscar adayı yönetmen Luca Guadagnino yönetecek. Senaryoyu ise The Giver’ın ortak yazarı Michael Mitnick kaleme alacak.

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“FİLMDEN HABERİM YOK”

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Audrey Hepburn'un oğlu Sean Hepburn Ferrer, Fox News'e verdiği röportajda proje hakkında kendisiyle temasa geçildiğinde "projeden haberdar olmadığını" söyledi. Ferrer, “Rooney'nin olması mutluluk verici. Görünüşe göre orada çok fazla aşk var” ifadesiyle Mara’nın annesini canlandırmasına onay verdi.

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