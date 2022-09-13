Herkes tarifini isteyecek: Kıyır kıyır kete tarifi! Kete nasıl yapılır?

Kete nefis kokusu, dokusu ve lezzetiyle gönüllere taht kuruyor. Hem kahvaltılarda hem de çay saatinde tüketilebilen kete çayın yanına oldukça yakışıyor. Evde yapılan ketenin lezzeti çok daha nefis oluyor. Gelen misafirlerinize yapacak bir tarif arıyorsanız keteyi mutlaka denemelisiniz.

KETE TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

2 adet yumurta (sarıları üzeri için beyazları içine)

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı kuru maya

5 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

Aldığı kadar un

İç harcı için:

200 gram tereyağı veya margarin

2-2. 5 su bardağı un

Yufkalara sürmek için:

150 gram tereyağı (Eritilmiş)

1 çay bardağı sıvı yağ

Yapılışı

Ilık sütümüzü, ılık suyumuzu, mayayı ve şekeri yoğurma kabımıza alalım.

Elimizle karıştırarak mayayı eritelim. 5 dakika bekletip, Un hariç diğer malzemeleri tuz, yumurtanın beyazını ve yağı ilave edelim.

Son olarak da unu yavaş yavaş ilave ederek ele yapışmayan kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edelim.

Hamurumuzu mandalinadan biraz daha büyük bezelere ayıralım ve yarım saat kadar üzerini kapatalım ve dinlendirelim.

Bu arada iç harcımızı hazırlayabiliriz.

İç harcı için, Tereyağını eritelim.

Unu ilave edelim ve karıştırarak rengi çok hafif değişip un kokusu gelene kadar kavuralım.

Unumuzun rengine dikkat kararmayacak.

Un kıvamı topak topak değil kum gibi olmalı ki hamurlarımızın içine serpebilelim.

Bunun içinde kavururken iyi karıştırmalıyız. Hazırladığımız iç harcı soğumaya bırakalım.

Dinlenen bezeleri sırasıyla yufka boyutunda açalım üzerlerine karıştırdığımız, eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ karışımından sürelim.

Daha sonra bıçakla boyuna 8 parçaya keselim. Kenar kısımlardaki 3 parçayı üst üste, ortadaki 2 parçayı da üst üste koyup,

Daha sonra elimizle dört parmağımıza dolayarak saralım orta da kalan boşluk kısmına kavrulmuş undan 1 kaşık koyalım ve kapatıp üzerine elimizle bastıralım.

1 adet yufkadan 3 adet kete çıkıyor.

Bu şekilde tüm bezeleri hazırlayalım.

Yağlı kağıt serdiğimiz ya da yağladığımız tepsimize ketelerimizi alalım.

Üzerine yumurta sarısı sürelim ve çatalla çizikler atıp, 180 derecede ısıttığımız fırında ketelerimizi kızarıncaya kadar pişirelim.

AFİYET OLSUN!

