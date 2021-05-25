Soğan ve sarımsak kabuklarını sakın çöpe atmayın! Bu 5 madde konuya bakış açınızı tamamen değiştirecek

Soğan ve sarımsağın içerisinde yer alan antioksidanlar, aynı zamanda kabuk kısmında da yer alır. Dolayısıyla bu besinlerin kabuklarını çöpe atmadan önce bir kez daha düşünmenizi tavsiye ederiz. Eğer siz de soğan ve sarımsak kabuklarının israf olmasından yakınıyor ancak bunları nasıl değerlendirebileceğiniz konusunda endişe duyuyorsanız yazımızın devamını okuyarak sizin için derlediğimiz birbirinden farklı önerilere göz gezdirebilir ve kendinize en uygun olanları deneyebilirsiniz.

SOĞAN VE SARIMSAK KABUKLARINI DEĞERLENDİRMEK İSTEYENLER İÇİN 5 FARKLI ÖNERİ

Soğan ve sarımsak kabuklarını yaklaşık 5 dakika sıcak su içerisinde bekletip kaynatarak bitki çayı formunda tüketebilirsiniz.