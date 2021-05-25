Soğan ve sarımsak kabuklarını sakın çöpe atmayın! Bu 5 madde konuya bakış açınızı tamamen değiştirecek

Soğan ve sarımsağın içerisinde yer alan antioksidanlar, aynı zamanda kabuk kısmında da yer alır. Dolayısıyla bu besinlerin kabuklarını çöpe atmadan önce bir kez daha düşünmenizi tavsiye ederiz. Eğer siz de soğan ve sarımsak kabuklarının israf olmasından yakınıyor ancak bunları nasıl değerlendirebileceğiniz konusunda endişe duyuyorsanız yazımızın devamını okuyarak sizin için derlediğimiz birbirinden farklı önerilere göz gezdirebilir ve kendinize en uygun olanları deneyebilirsiniz.
SOĞAN VE SARIMSAK KABUKLARINI DEĞERLENDİRMEK İSTEYENLER İÇİN 5 FARKLI ÖNERİ
Soğan ve sarımsak kabuklarını yaklaşık 5 dakika sıcak su içerisinde bekletip kaynatarak bitki çayı formunda tüketebilirsiniz.
- Soğan kabuklarını sulu yemekler içerisine ekleyip kısık ateşte pişirerek kabukta yer alan yararlı maddelerin neredeyse tamamının yemeğinize geçmesini sağlayabilirsiniz. Yemeğiniz piştikten sonra içerisindeki soğan kabuklarını çöpe atarak yemeklerinizin sunumundan ödün vermeden besin değerini artırabilirsiniz.
- Sarımsak kabuklarını güzelce yıkayıp kuruttuktan sonra toz haline getirip yemeklerinizde baharat olarak kullanabilirsiniz. Böylece hem yemeklerinize güzel bir aroma katabilir hem de çeşitli hastalıklara karşı daha dirençli bir bünyeye sahip olabilirsiniz.
- Her gün çöpe attığımız ve çoğu zaman kokusundan bile rahatsızlık duyduğumuz soğan kabuklarının aslında saç bakım kremi olarak da kullanılabileceğini biliyor muydunuz? Soğan kabuklarını bir süre suda kaynatıp saçlarınızı bu suyla duruladığınız zaman daha sağlıklı, parlak ve canlı saçlara sahip olabilirsiniz.
- Bir şişe içerisine soğan kabuklarını ekleyip ardından üzerine su ilave ederek şişenin tamamını doldurun. Ardından şişenin ağzını bir bez ve ip yardımıyla kapatıp 3 gün beklettikten sonra bitkilerinizi bu şekilde sulayabilirsiniz. Böylece bitkilerinizin gübre ihtiyacını doğal ve maliyetsiz bir şekilde karşılayabilirsiniz. (Küçük bir dipnot: Bu karışımın gübre işlevi görebilmesi için şişenin ağız kısmından hava giriş - çıkışının sağlanması gerekir. Bu nedenle şişenin ağzını kapakla değil bez ve ip ile kapatmanız gerekir. Eğer kapak ile kapatırsanız hava sirkülasyonu gerçekleşemeyeceği için kabuklarda çürüme ve kokuşma meydana gelir.)
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