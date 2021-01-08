Herkesi hazırlıksız yakalayan Borat bu sefer çok şaşırttı

Geçtiğimiz yıl sürpriz bir şekilde çekilen ve sansasyon yaratan Borat Subsequent Moviefilm ile gündemden düşmeyen Sacha Baron Cohen, Borat karakterinin devamına dair açıklamalarda bulundu.

Hafızalara kazınan Borat karakteriyle bu sefer ABD’yi dolaşıp başkanlık süreciyle ilgili yoklama yaptığı Borat Subsequent Moviefilm, 23 Ekim’de Amazon Prime Video üzerinden izleyiciyle buluşmuştu. İzleyiciler tarafından ilgiyle karşılanarak Amazon Prime Video’nun en çok izlenen yapımlarından biri olan film, Trump odaklı yapısıyla mizah seviyesi olarak beklentinin üzerine çıkmayı başarmıştı.

"BORAT DEFTERİ KAPANDI"

İkinci filmin elde ettiği başarından sonra doğal olarak seri üçüncü bir filme bağlanacak mı diye herkes merak etmeye başlamıştı. Bu soruya birinci ağızdan, Cohen’in kendisinden bizzat bir açıklama geldi. Variety’ye verdiği röportajda ikinci film için neden bu karaktere geri döndüğünü anlatan Sacha Baron Cohen, bunu Trump’ı başkan olarak seçen Amerika’nın kalbinde yatan ikiyüzlülüğü ifşa etmek ve Trump’ı devirmek için yaptığını açıkladı. Trump son seçimlerden mağlup ayrıldığı için, Cohen yakın zamanda bu karakteri yeniden ziyaret etmek için bir sebep kalmadığını, o yüzden de Borat defterinin şimdilik kapandığını paylaştı.

ABD belki bu sefer ucuz yırtmış olabilir ama dünyada dalga geçilecek politikacı sayısının ne kadar bol olduğunu düşünürsek Borat’ın bir kez daha sürpriz bir şekilde geri dönmesi kimseyi şaşırtmaz gibi.

