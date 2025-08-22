Mynet Trend

Herkesin önünde öğretmenine saldırdı! Güvenliğin müdahalesi olay oldu!

ABD'de bulunan bir lisenin spor salonunda öğrenci öğretmenine herkesin gözü önünde saldırdı. Kayıt altına alınan o anlarda güvenlik görevlisinin öğrenciye müdahalesi gündem oldu.

ABD'nin California eyaletindeki Lincoln Lisesi'nde herkesin gözü önünde bir öğrenci öğretmenine saldırdı. Okulun güvenlik görevlisi olaya kısa süre içinde müdahale ederken, çocuğu zorla dışarı çıkardı.

HAVAYA KALDIRIP FIRLATTI

Olay ise diğer öğrencilerin kameralarına yansıdı. Görüntülerde güvenlik görevlisinin öğrenciyi havaya kaldırarak sert bir şekilde yere attığı ve etkisiz hale getirdiği görüldü. Olay ise diğer öğrencilerin kameralarına yansıdı. Öğrencinin kimliği ve öğretmene neden saldırdığı henüz bilinmezken, görüntüler ülke genelinde geniş yankı uyandırdı.

Öğretmen öğrenci abd
