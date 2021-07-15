Herkesin sizi sevmesini mi istiyorsunuz? Sevgi için uygulayabileceğiniz birbirinden ilginç taktikler

TikTok’ta düzenli olarak psikolojiyle ilgili paylaşımlar yapan Francesca, son dönemde yayınladığı videolarla popüler oldu. Beden dilini kullanarak veya iletişimde birkaç noktaya dikkat ederek insanların sevgisini nasıl kazanabileceğinizi anlatıyor. “İnsanların sizi anında sevmelerini sağlayacak psikolojik taktikler" başlığı altında verdiği ilk tavsiye, karşı taraftan bir iyilik istemek. Bu bilinçaltlarında sizin onlara hayran olduğunuzu düşünmelerini sağlıyor. Francesca, bu taktiğin “Benjamin Franklin Etkisi” olduğunu söylüyor. Durumu ise "İnsanlar, 'Bana tuzu uzatır mısın lütfen?' gibi bir şey söylediğinizde bilinçaltlarında size bir iyilik yaptıklarını düşündükleri için sizden hoşlanmaya başlıyorlar." sözleriyle açıklıyor.

Francesca ikinci taktiğinde ise "İnsanlara isimleriyle seslenin. Başkalarından kendi ismimizi duymak hoşumuza gider çünkü bu bize önemli ve değerli hissettirir." sözleriyle dile getiriyor. Diğer taktiğinde ise insanlar size bir şey sorduklarında anında cevaplamak yerine birkaç saniye beklemenizi tavsiye ediyor. Bu taktiğin arkasındaki neden ise şuymuş: "İnsanlar cevap vermeden önce birkaç saniye beklediğinizde gerçekten söylediklerinizi düşündüğünüzü hissedecek ve böylece daha iyi bir izleyici gibi görüneceksiniz."

Francesca’nın verdiği son taktik ise tamamen vücut diliyle alakalıdır. Bir konuşmada karşı tarafın vücut dilini taklit etmenin yararlı olduğunu belirtiyor. Karşı tarafın mimiklerini ve vücut hareketlerini taklit etmek onlarla ortak noktalarınız olduğunu düşünmelerini sağlıyormuş. Francesca, "Biriyle konuşurken onunla aynı vücut dilini kullanın, aynı ses tonu ve hızıyla konuşmaya çalışın. Bu onların bilinçaltlarında kendilerine benzediğinizi düşünmelerini sağlayacak ve böylece size daha çok güvenecekler." diyor.



