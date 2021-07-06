Khaby Lame, TikTok’un dünya çapında en çok takip edilen ikinci kişisi unvanını ele geçirdi

Son dönemin popüler uygulamalarından biri olan TikTok’ta çektiği videolarla Lame, uluslararası alanda ismini duymaya başladı. TikTok’ta takip edenlerin sayısı her geçen gün artan Lame’nin takipçisi 83 milyonu geçti.

İŞTEN KOVULDU FENOMEN OLDU

Sosyal medyada Khaby lakabıyla bilinen Lame Khabane, İtalyan uyruklu Senegalli olarak biliniyor. Koronavirüs, İtalya'da etkisini göstermeye başladığında işten çıkartıldı. Ardından ise sosyal medya hesabından eğlenceli videolar paylaşmaya başladı. İtalya’da yaşayan Lame, tek kelime etmeden hayran kitlesini oluşturmayı başardı. Kelimeler yerine Lame’nin omuz silkme hareketi adeta imzası haline geldi.

KOMİK İÇERİKLERLE ÜNLENDİ

Khaby, komik ve kısa videolarıyla popülerleşti. Şehir efsanesi haline gelen hayat tüyolarını ti’ye alan Khaby, hiç konuşmadan eleştiri yaparak takipçi sayısını arttırdı.



