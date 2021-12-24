Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Herkül lakaplı dünyanın en güçlü çocuğunun değişimi şaşırttı! 21 yıl sonra görenler tanıyamadı

Herkül lakaplı dünyanın en güçlü çocuğunun değişimi şaşırttı! 21 yıl sonra görenler tanıyamadı

24.12.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem ‘Küçük Herkül’ olarak adlandırılan çocuk vücut geliştiricisi Richard Sandrak, 21 yıl sonra yeniden ortaya çıktı. Değişimiyle şaşkınlık yaratan Sandrak’ın son halini görenler tanımakta zorluk çekti.

Herkül lakaplı dünyanın en güçlü çocuğunun değişimi şaşırttı! 21 yıl sonra görenler tanıyamadı

21 yıl öncesinde 8 yaşında olan Richard Sandrak, dünyanın en küçük çocuğu olarak biliniyordu. Aynı zamanda dünyanın en küçük vücut geliştirme sporcusu olan Sandrak, yaşıtlarından bir hayli kaslıydı. Karın kasları, kollarında ve bacaklarındaki belirgin kas kütleleri sayesinde Sandrak kısa sürede popülerleşmeyi başarmıştı. Ancak yıllar içinde Sandrak’ın fiziği tamamen değişti. 29 yaşındaki genç adamı görenler tanımakta zorluk yaşadı.

Dünyanın en yaşlı profesyonel vücut geliştiricisi seçilerek Guinness Dünya Rekorları’na girdiDünyanın en yaşlı profesyonel vücut geliştiricisi seçilerek Guinness Dünya Rekorları’na girdi

“O GÜNLERİ GERİDE BIRAKTIM”

yeni hali

Çocukluğunda karate ustası olmayı hayal ederek vücut geliştirme spor yapmaya başlayan Richard Sandrak, henüz 11 yaşındayken ağırlığının 3 katını kaldırabiliyordu. Bu yeteneği sayesinde ‘Dünyanın en güçlü çocuğu’ ilan edilmişti. Kendisi hakkında bir belgesel yayınlandıktan sonra ailesi ve Richard Sandrak çok sayıda eleştiriye maruz kalmıştı.

29 yaşında genç bir adam olarak yeniden sevenlerinin karşısına çıkan Richard Sandrak, ağırlık kaldırma ve vücut geliştirme günlerinin geride kaldığını söyledi. Fiziğinde belirgin bir farklılık olan Richard Sandrak, yeni kararından pişman olmadığını ve hayatının bu şekilde daha kolaylaştığını dile getirdi.

Vücut geliştirme ile hayatını tamamen değiştirdi! Eski halini görenler tanıyamadıVücut geliştirme ile hayatını tamamen değiştirdi! Eski halini görenler tanıyamadı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya bunu konuşuyor! “Tarihler 2031’i gösteriyor” dedi, İstanbul’u bomboş görüntülediSosyal medya bunu konuşuyor! “Tarihler 2031’i gösteriyor” dedi, İstanbul’u bomboş görüntüledi
PARTNERSeranay'dan sonra AleynaSeranay'dan sonra Aleyna
Bir mezardan çıkartıldı! Dünyanın en eski soyağacını gösterdiBir mezardan çıkartıldı! Dünyanın en eski soyağacını gösterdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

“Tarihler 2031’i gösteriyor” dedi! İstanbul’u bomboş görüntüledi

“Tarihler 2031’i gösteriyor” dedi! İstanbul’u bomboş görüntüledi

“Kocam 19 yaşında bir çocukla aldattı” dedi! İntikamı acı oldu

“Kocam 19 yaşında bir çocukla aldattı” dedi! İntikamı acı oldu

Doğum yapan adam kendisine “anne” diyen hemşireyi dövdü

Doğum yapan adam kendisine “anne” diyen hemşireyi dövdü

Güzellik kalıplarına meydan okudu! “Kolay olmuyor”

Güzellik kalıplarına meydan okudu! “Kolay olmuyor”

İlginizi Çekebilir

Net görüntü kalitesi ile keyifle çalışabileceğiniz en iyi monitör modelleri

Net görüntü kalitesi ile keyifle çalışabileceğiniz en iyi monitör modelleri

Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti! Oyuncak makatında...

Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti! Oyuncak makatında...

Bilgisayarınızın performansını uçuracak en iyi ssd tavsiyeleri

Bilgisayarınızın performansını uçuracak en iyi ssd tavsiyeleri

Dövmesiz halini paylaştı! Kimse tanıyamadı

Dövmesiz halini paylaştı! Kimse tanıyamadı

Doğmamış kızına seslendi! “Annene benzemek için...”

Doğmamış kızına seslendi! “Annene benzemek için...”

Vücut pozitifliği savunmak için çırılçıplak soyundu

Vücut pozitifliği savunmak için çırılçıplak soyundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.