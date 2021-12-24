Herkül lakaplı dünyanın en güçlü çocuğunun değişimi şaşırttı! 21 yıl sonra görenler tanıyamadı

21 yıl öncesinde 8 yaşında olan Richard Sandrak, dünyanın en küçük çocuğu olarak biliniyordu. Aynı zamanda dünyanın en küçük vücut geliştirme sporcusu olan Sandrak, yaşıtlarından bir hayli kaslıydı. Karın kasları, kollarında ve bacaklarındaki belirgin kas kütleleri sayesinde Sandrak kısa sürede popülerleşmeyi başarmıştı. Ancak yıllar içinde Sandrak’ın fiziği tamamen değişti. 29 yaşındaki genç adamı görenler tanımakta zorluk yaşadı.

“O GÜNLERİ GERİDE BIRAKTIM”

Çocukluğunda karate ustası olmayı hayal ederek vücut geliştirme spor yapmaya başlayan Richard Sandrak, henüz 11 yaşındayken ağırlığının 3 katını kaldırabiliyordu. Bu yeteneği sayesinde ‘Dünyanın en güçlü çocuğu’ ilan edilmişti. Kendisi hakkında bir belgesel yayınlandıktan sonra ailesi ve Richard Sandrak çok sayıda eleştiriye maruz kalmıştı.

29 yaşında genç bir adam olarak yeniden sevenlerinin karşısına çıkan Richard Sandrak, ağırlık kaldırma ve vücut geliştirme günlerinin geride kaldığını söyledi. Fiziğinde belirgin bir farklılık olan Richard Sandrak, yeni kararından pişman olmadığını ve hayatının bu şekilde daha kolaylaştığını dile getirdi.



