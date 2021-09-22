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Vücut geliştirme ile hayatını tamamen değiştirdi! Eski halini görenler tanıyamadı

22.09.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Londra’da yaşayan Brezilyalı fenomen Angel Rivelles, astım ve panik ataklardan muzdaripti. Çocukluğundan beri sağlık sorunlarıyla mücadele eden Rivelles, jiu jitsu sporuna başladı ve hayatı bir anda değişti. Sosyal medya hesabından değişimini paylaşan Rivelles’in eski halini görenler tanımakta zorluk çekti.

Vücut geliştirme ile hayatını tamamen değiştirdi! Eski halini görenler tanıyamadı

Sosyal medya fenomeni olan Angel Rivelles, korkunç panik atakları ve astım krizlerini yenmek için fitnessın nasıl kullanılacağını açıkladı. 32 bin takipçisi bulunan fenomen isim sağlıklı olmak ve kaygılarını yenmek için sporun hayatındaki öneminden söz etti. Değişim yolculuğunu takipçileriyle başlayan Rivelles, onlara da ilham olmak istediği vurgulayarak hesabını bu doğrultuda geliştirdiğini itiraf etti.

“NEFES ALMAKTA ZORLANIYORDUM”

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2011 yılında astım hastalığının daha ileri bir boyuta ulaştığını açıklayan Rivelles, “Astım, ara sıra nefes alma zorluklarına neden olan yaygın bir akciğer rahatsızlığıdır. Her yaştan insanı etkiler ve genellikle çocuklukta başlar. Ancak yetişkinlerde de gelişebilir. Sürekli hissettiğim stresi serbest bırakmam gerekiyordu” dedi. Astım hastalığının stresle beraber tetiklendiğini ifade eden Rivelles, spora başladıktan sonra ise iyileşmeye başladığını iddia etti.

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DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI

kapak fitness

Kişisel antrenör ve vücut geliştirme modeli olduktan sonra ise Rivelles, “Vücudum zinde olmaya başladı ve insanlar beni yarışma teşvik etmeye başladı. Dönüşümün zirvesindeydim ve birkaç madalya ile kupa kazandım. Bu süreçte yaşam tarzımla yüzlerce insanı motive ettiğimi fark ettim. İşte o zamanlarda başkalarının daha sağlıklı olmasına yardım etmek istedim” dedi.

Vücut geliştirmeci, sahnede dört yıl geçirdikten sonra 2019'da yarışmayı bıraktı ve şimdi yüzlerce kişiye ücretsiz fitness dersleri veriyor. Aynı zamanda sosyal medya hesabından yayınladığı videolar ile takipçilerini daha sağlıklı bir yaşam çizgisine yönlendirmek istiyor.

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