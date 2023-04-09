Hesaplaşma Zamanı konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte aksiyon efsanelerini buluşturan Hesaplaşma Zamanı filmi konusu ve oyuncuları

Hesaplaşma Zamanı filmi izleyiciler tarafından merak edildi. Filmin saati, kanalı, konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Bir boks hikayesinin anlatıldığı Hesaplaşma Zamanı filmi 2013 yılında yayınladı. İşte yönetmen koltuğunda Peter Segal'ın oturduğu, senaryosunu ise Doug Ellin ve Tim Kelleher'in yazdığı Hesaplaşma Zamanı filminin konusu ve oyuncuları...

HESAPLAŞMA ZAMANI KONUSU NEDİR?

Emekliye ayrılmak üzere olan iki boksör, karşılıklı son maçlarına çıkarlar. Son kez kozlar paylaşılırken tabii ki bahisçiler ve hayranlar bu büyük maçın takipçisi olacaklardır. 50 İlk Öpücük, Akıllı Ol, Asabiyim gibi kaliteli komedileriyle tanıdığımız Peter Segal'ın yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu filmde başrolleri ise Sylvester Stallone ve Robert De Niro paylaşıyor.

HESAPLAŞMA ZAMANI OYUNCULARI

Robert De Niro

Sylvester Stallone

Kevin Hart

Alan Arkin

Kim Basinger

Jon Bernthal

LL Cool J

Anthony Anderson

Camden Gray

Filmde Jim Lampley, Steve Levy, John Buccigross, Mike Goldberg, Chael Sonnen, Larry Merchant, Roy Jones, Jr., Michael Buffer, Mike Tyson ve Evander Holyfield kendileri olarak, Kim Basinger'ın kızı Ireland Baldwin ise Genç Sally olarak görünmektedir.

