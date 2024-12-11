Bebek bakıcısı olarak işe alınmıştı! Kamerayı açar açmaz yaptığı hareketi görünce anında kovdu: "Hareketleri endişelendirdi"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Zhejiang eyaletinin Jiaxing şehrinde bir bakıcı işe alındığı ilk gün kovuldu. Anne bebek bakıcısı olarak ilk iş gününde görev yapan kadının evde bulunan güvenlik kameralarından izledi ve sonuçta tuhaf davranışlarda bulunduğuna karar verdi.

Görüntülerde bakıcı ilk olarak ev sahibinin yatak odasındaki dolapları karıştırdı ardından ise yemek odası ile oturma odasındaki dolapların içini inceledi. Bakıcının hareketlerinin sonunda tedirginlik hisseden anne ofisten aceleyle ayrıldı ve dadının işine son vermek için doğruca eve gitti. Kadının görevine son verdikten sonra anne görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak kullanıcıların yorumlarını istedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kesinlikle en doğrusunu yapmışsınız. Bir şeyler aradığı çok açık" ifadelerini kullandı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Güvenmediğiniz bir insanın evinizde durmasına gerek yok" yorumunu yaptı.