YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Hibiskus çayının faydaları nelerdir? Hibiskus çayı nasıl hazırlanır? Hibiskus çayı ne kadar sürede demlenir?

Hibiskus çayının faydaları nelerdir? Hibiskus çayı nasıl hazırlanır? Hibiskus çayı ne kadar sürede demlenir?

22.06.2021 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneydoğu Asya ve Kuzey Afrika’da ortaya çıkan ve birçok yerde yetişmeye devam eden hibiskus bitkisi nar çiçeği, kerkede, bamya çiçeği olarak da biliniyor. Nezle, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara iyi gelen hibiskus çayı son dönemlerde oldukça popüler bir içecek olarak karşımıza çıkıyor. Ancak diğer bitki çaylarında olduğu gibi hibiskusun demlenme süresi büyük önem taşıyor.

Hibiskus çayının faydaları nelerdir? Hibiskus çayı nasıl hazırlanır? Hibiskus çayı ne kadar sürede demlenir?

Hibiskus bitkisinin kurtulmuş kısımlarından yapılan çay koyu kırmızı rengiyle de adeta görsel bir şölen sunuyor. Kızılcık gibi tatlı ve mayhoş aromalara sahip olan ve hibiskustan elde edilen çayın antioksidan özelliğiyle sağlığa son derece faydalı olduğunu belirten Diyetisyen Eda Balcı, doğru demlemenin püf noktalarını paylaştı.

SOĞUK VEYA SICAK TÜKETİLEBİLİR

İnsanların, tıbbi özelliklere sahip besinlere ilgisinin hayli arttığına dikkat çeken Balcı, “Parlak kırmızı renkte ve oldukça lezzetli olan hibiskus da bu besinlerden biridir. Genel olarak hibiskus, soğuk veya sıcak içeceklerde, marmelat, reçel, puding ve dondurma üretiminde renklendirici ve aroma verici olarak kullanılmaktadır” diye konuştu.
Balcı, hibiskus çayının insan sağlığı üzerine etkilerinin birçok çalışma ile ortaya konulduğunu hatırlatarak ''Renginden de anlaşılacağı gibi antioksidan özelliği yüksek olan çaylardan biridir. Diğer bazı çaylardan farklı olarak kafein içermemektedir” dedi.

HİBİSKUSUN 6 FAYDASI

Diyetisyen Eda Balcı, hibiskus çayının faydalarını sıraladı. Kan basıncını düzenlendiğini belirten Balcı, "Kötü kolesterol denilen LDL kolesterolü ise düşürür. Düzenli olarak hibiskus çayı tüketimi bu etkilerin görülmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda içeriğinde bulunan ‘bioflavonoidler’ arter duvarında plak birikimini önlemektedir” dedi.

Hibiskus çayının antioksidan özelliğine dikkat çeken Balcı, “Antioksidan özelliği ve C vitamini içeriğinin yüksek olmasından dolayı bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırmaktadır. Özellikle nezle, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkların tedavisinde etkilidir” diye konuştu.

Yapılan bir araştırmada kanser hücrelerinin çoğalmasını yavaşlattığı belirtilen hibiskus çayı için Balcı, “Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını destekleyerek bağırsak gazları ve hazımsızlık sonucu oluşan şişliklerin tedavisinde ve kabızlık problemlerinde etkilidir.Karbonhidrat emilimini yavaşlatarak kan şekerini dengeler. Bu özelliği sayesinde hibiskus çayı zayıflama hedeflerinde kilo kaybını kolaylaştırır.Yapısındaki flavonoidler sayesinde antidepresan özelliği gösterir. Zihinsel ve bedensel sakinleşmeyi sağlar." ifadelerini kullandı.

HİBİSKUS ÇAYI NASIL DEMLENİR?

“Bitki çaylarında demlemenin doğru yapılması çok önemlidir” diyen Balcı, hibiskus çayının demlenmesindeki püf noktalarını da açıkladı. Balcı, “1 su bardağı kaynamış sıcak suyun içerisine 1 tatlı kaşığı kadar hibiskus eklenir ve 5 dakika kadar demlenir. Lezzet katması açısından içerisine tane karanfil, kabuk tarçın, portakal veya limon dilimi eklenebilir. Günde 2 fincanı aşmayacak şekilde tüketilebilir. Aşırı tüketimi zehirleyici etkiye sebep olabilir. Hamilelerin hibiskus çayı içmesi önerilmemektedir. Emziren kadınların ise mutlaka doktora danışarak tüketmeleri gerekmektedir” dedi.

(İHA)

Kulaktan dolma bilgilerle sakın içmeyin: Bitki çayı nasıl tüketilmeli? Ölüme bile yol açıyorKulaktan dolma bilgilerle sakın içmeyin: Bitki çayı nasıl tüketilmeli? Ölüme bile yol açıyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak oyun konsollarıEvde keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak oyun konsolları
İlk kez görüldü! Duymada problem yaşayınca...İlk kez görüldü! Duymada problem yaşayınca...
Siparişten daha hızlı ve ekonomik nugget tarifiSiparişten daha hızlı ve ekonomik nugget tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tekne pozlarıyla açıkladı! "Milyonlar içinde yüzdüğüm..."

Tekne pozlarıyla açıkladı! "Milyonlar içinde yüzdüğüm..."

Aleyna Tilki'ni annesinden bikinili paylaşım!

Aleyna Tilki'ni annesinden bikinili paylaşım!

Fast food zincirlerindeki gibi patates kızartması yapmak için...

Fast food zincirlerindeki gibi patates kızartması yapmak için...

Kızartmayı yağ çektirmeden yapmak için...

Kızartmayı yağ çektirmeden yapmak için...

Şifası dillere destan! Ancak gramla satılabiliyor

Şifası dillere destan! Ancak gramla satılabiliyor

Siparişten daha hızlı ve ekonomik nugget tarifi

Siparişten daha hızlı ve ekonomik nugget tarifi

İlginizi Çekebilir

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kilo aldırdığını sanıyoruz ama...

Kilo aldırdığını sanıyoruz ama...

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Faydaları saymakla bitmiyor!

Faydaları saymakla bitmiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.