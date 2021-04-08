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Hiç büyümeyen erkeklerin yaşadığı psikolojik sıkıntı: Peter Pan Sendromu

Seray Üstün Seray Üstün
08.04.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peter Pan masalını herkes biliyordur. Perisi Tinkerbell ve Captain Hook’un elinden kurtardığı Wendy ile birlikte Neverland’de yaşar. Peter Pan hikayenin temelinde aslında büyümeyi reddeden bir kişidir. Sonsuza kadar büyülü bir ülkede yaşayacak ve çocuk kalacaktır. Bu hikaye psikolojik olarak bir sendroma ilham olmuştur.

Hiç büyümeyen erkeklerin yaşadığı psikolojik sıkıntı: Peter Pan Sendromu

Olgunlaşamayan erkeklerin sendrumu olarak bilinen bu hastalık içindeki çocuğu koruma halinden bir hayli farklıdır. Büyümeyi reddetmek bir çeşit hastalıktır. Asla büyümeme arzusu olarak tanımlanabilecek Peter Pan sendromu, ilk olarak 1983 yılında psikanalist Dan Kiley tarafından ortaya konulmuştur. Bu sendrom daha çok yetişkin bir birey olmanın getirdiği sorumlulukların ve görevlerin ortaya çıkmasıyla başlar. Özellikle 25-40 yaş arası erkeklerde görülüyor. Kişi kaçınılmaz olarak bilinen yaşlanmayı kabul edemez ve yetişkinliğin getirdiği sorumluluklardan mümkün oldukça uzak kalır. Bu nedenle aslında ailesinin küçük çocuğu olarak kalmaya devam eder. Evlilik ve çocuk sahibi olmak bu sendroma sahip olan kişiler için adeta özgürlüklerinin kısıtlandığı br alandır. Bu bireyler kendilerince daha rahat ve endişesiz bir hayat sürdürmek ister.

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Sorumluluklardan kaçma ve yetişkinliğin getirdiği durumlarda yüzleşmeme daha çok ebeveynlerinin çocuklarına karşı aşırı korumacı bir tutum sergilemesi nedeniyle ortaya çıkar. Çocukluk döneminde bütün sorunları anne ve babası tarafından karşılandığından, sorumluluk alma ve problem çözme konusunda eksik kalırlar. Bu nedenle aslında ebeveynlerine bağlı bir hayat sürdürürler.

Peter Pan Sendromu belirtileri arasında; finansal açıdan sorumluluk eksikliği, istikrarlı bir kariyer inşa etmede zorlanma, sürekli başka iş ve hobilerin peşinden koşma, hiçbir çaba göstermeden gerçekçi olmayan bir hedefe tutunma, insan ilişkilerine az ilgi gösterme, gelecekten korkma, geçmişe özlem duyma ve başarısızlıklar için başkasını suçlama yer alır.

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Dışarıdan bakıldığında ilgi çekici ve sevimli görünse de Peter Pan sendromu, yaşam kalitesini iyileştirmek ve daha doğru ilişkiler kurmak için tedavi edilmesi gereken önemli bir davranış bozukluğudur. Uzmanlar tarafından yöneltilen çeşitli sorularla rahatsızlığın teşhisi konulabileceği gibi düzenli terapilerle de Peter Pan Sendromu tedavisi mümkün bir durumdur. Kişinin yaşının gerektirdiği sorumlulukların farkında olması, sosyal yaşamı için düzeltmesi gerektiği davranışları bilmesi tedavinin ana unsurları olur. Kişinin yaşına göre daha doğru davranışlar edinmesi ve bir sorun olduğunun farkına varması için yaptığı yanlışların desteklenmemesi gerekir. Çünkü sorumluluktan uzak kalmaya çalışan ve hatalarını sürekli başkalarına yükleyen kişi, alttan almak gibi yanlış destekler sayesinde içinde olduğu durumun farkına varmayabilir.


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