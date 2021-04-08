Hiç büyümeyen erkeklerin yaşadığı psikolojik sıkıntı: Peter Pan Sendromu

Olgunlaşamayan erkeklerin sendrumu olarak bilinen bu hastalık içindeki çocuğu koruma halinden bir hayli farklıdır. Büyümeyi reddetmek bir çeşit hastalıktır. Asla büyümeme arzusu olarak tanımlanabilecek Peter Pan sendromu, ilk olarak 1983 yılında psikanalist Dan Kiley tarafından ortaya konulmuştur. Bu sendrom daha çok yetişkin bir birey olmanın getirdiği sorumlulukların ve görevlerin ortaya çıkmasıyla başlar. Özellikle 25-40 yaş arası erkeklerde görülüyor. Kişi kaçınılmaz olarak bilinen yaşlanmayı kabul edemez ve yetişkinliğin getirdiği sorumluluklardan mümkün oldukça uzak kalır. Bu nedenle aslında ailesinin küçük çocuğu olarak kalmaya devam eder. Evlilik ve çocuk sahibi olmak bu sendroma sahip olan kişiler için adeta özgürlüklerinin kısıtlandığı br alandır. Bu bireyler kendilerince daha rahat ve endişesiz bir hayat sürdürmek ister.

Sorumluluklardan kaçma ve yetişkinliğin getirdiği durumlarda yüzleşmeme daha çok ebeveynlerinin çocuklarına karşı aşırı korumacı bir tutum sergilemesi nedeniyle ortaya çıkar. Çocukluk döneminde bütün sorunları anne ve babası tarafından karşılandığından, sorumluluk alma ve problem çözme konusunda eksik kalırlar. Bu nedenle aslında ebeveynlerine bağlı bir hayat sürdürürler.