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Hiç hırsızlık kurbanı oldunuz mu? Stealth Belt ile tanışın

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TEKNOLOJİ  | 12.09.2019 09:58 | Son Güncelleme

Alpaka firması tarafından geliştirilen ve Indiegogo’da görücüye çıkan Stealth Belt isimli güvenli kemer ise, sizi olası tehditler karşısında bir nebze koruyabilmeyi amaçlıyor.

Hiç hırsızlık kurbanı oldunuz mu? Stealth Belt ile tanışın

Güçlü, elastik bir yapıda ve yıkanabilir bir kemer olan ürün, yetkililerin belirttiğine göre oldukça sağlam ve deforme olmadan yıllarca kullanılabilir. Bir de örnek veriliyor ve bu kemerin yüz kiloya kadar ağırlığı rahatlıkla taşıyabilecek güçte olduğu belirtiliyor.

Ürün, rahatlıkla takılıp çıkarılabilmesi için özel bir mekanizmaya sahip. İster klasik giysilerinizle, isterseniz de spor giysilerinizle kullanın, herhangi bir sorun yaratmıyor. Dikkat çekici taraflarından bir tanesi de, kemerin üzerinde iki tane gizli cep bulunuyor. Bu ceplere de isterseniz para ve anahtar gibi eşyalarınızı yerleştirebiliyorsunuz. Dışarıdan bakıldığında dikkat çekmeyen kemeriniz sayesinde, hırsızlık gibi can sıkıcı durumlarla karşı karşıya kalırsanız bir nebze korunmanız amaçlanıyor.

Kemerin üzerinde bir nano sim kart yuvası ve bir de telefonunuzdaki sim kart yuvasını açabilmeniz için ufak bir iğne yer alıyor. Hani çok amaçlı bir kemer desek yeridir. Kemeri bir şeyler taşımak için de kullanabileceğiniz gibi, ilk yardım gerektiren durumlarda da kullanabiliyorsunuz.

Ürünün başlangıç fiyatının 22 dolar olduğunu, şu an sipariş verilebildiğini ve kasım itibarıyla dağıtımına başlanacağını belirtelim.

Konu ile ilgili videoyu buradan izleyebilirsiniz

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Anahtar Kelimeler:
stealth belt hırsızlık

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