Hiç kaslı kedi gördünüz mü? Sosyal medyanın yeni gözdesi oldu! Kas gelişimi durdurulamıyor

İnsanlarda olduğu gibi hayvanlarda da çeşitli genetik bozukluklar ve kalıtsal problemler meydana gelebiliyor. İnsanlarda boy uzunluğu ya da kısalığı gibi rahatsızlıklara rastlarken hayvanlar arasında da kas hastalıkları görülüyor. Evin penceresinden dışarıyı izleyen devasa büyüklükteki kedinin fotoğrafı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Çoğu kullanıcı kedinin boyutuna hayran kaldı.

FOTOĞRAFI HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Koltuğun üzerinde uyuduğu sırada fotoğraflanan kedinin görüntüsü, izleyenleri hayrete düşürdü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, kedinin ev içerisindeki hareketlerini merak ettiklerini dile getirdi. Hatta bazıları, "Birazdan ayaklanıp Dumbell kaldıracak gibi duruyor" yorumları yaptı. Kısa sürede popüler olan Dumbell ismindeki kedinin miyostatin adı verilen bir hastalıkla mücadele ettiği söylendi.

MIYOSTATİN HASTALIĞI NEDİR?

Miyostatin, vücut tarafından üretilen ve kas büyümesini engelleyen bir proteindir. Miyostatin proteininde eksiklik olması durumunda kaslar daha yoğun ve tek bir parça gibi gözükebilir. Sığır, koyun, kedi ve dana gibi hayvanlarda miyostatin eksikliğinden kaynaklanan rahatsızlıklar görülüyor.



