İçinizi ısıtacak bir hikâye! Müstakbel anne, sokaktan bir kedi kurtardı ve ikisinin de hamile olduğu ortaya çıktı

Lauren Maners, hayatı boyunca hep hayvan hakları ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yürüttü. Bir bebek sahibi olacağını öğrendiğinde ise hamileliğine odaklanmak için tüm koruyuculuk işlerine bir süre ara vermeyi kararlaştırdı. Ancak kader ona oldukça ilginç bir sürpriz yaptı.

YARALI BİR KEDİ BULDU

Hamileliğinin son haftalarına doğru Maners ve eşi doktor kontrolünden dönerken sokakta yaralı bir kedi gördü. Çok zayıf ve yaralı olan kedinin ilk olarak sahibini bulmaya çalıştılar. Sokak kedisi olduğunu fark ettiklerinde ise onu evlerine almaya karar verdiler. Maners, kontrollerini yaptırmak için sahiplendiği kediyi veterinere götürdüğünde ise onun da hamile olduğunu öğrendi.

DOĞUMLARINI DA AYNI GÜN YAPTILAR

Güvercin adını verdiği kedisiyle hamileliklerini beraber yaşadıkları belirten Maners, doğumlarının da tesadüfen aynı güne denk geldiğini anlattı.

Lauren, kızı Kylie'yi doğurmaya gittiği gün, Güvercin ise dünyaya 6 yeni kedi yavrusu getirdi.



