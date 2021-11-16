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Dört kulaklı doğan yavru kedi Midas sosyal medyada kısa sürede popüler oldu! Binlerce takipçiye ulaştı

16.11.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de doğan 4 kulaklı Midas ismindeki Mavi Rus cinsi kedi sosyal medyada popüler oldu. Yavru kedinin sosyal medya hesabı 3 hafta içinde 19 bin takipçiye ulaştı. 4 aylık Midas adındaki kedi genetik mutasyonu nedeniyle bir değil iki çift kulağa sahip.

Dört kulaklı doğan yavru kedi Midas sosyal medyada kısa sürede popüler oldu! Binlerce takipçiye ulaştı

Sokak kedisi olan annesi Midas ve 6 kardeşini bir evin bahçesinde dünyaya getirdi. Sokak kedisinin doğum yaptığı evin sahibinin arkadaşı olan Canis Döşemeci de Midas'ı sahiplendi. Gövdesinde kalbe benzeyen beyaz tüylü bir bölüm de olan Midas, evin Suzy ve Zeyno adlı iki Labrador cinsi köpeğiyle beraber mutlu bir hayat sürüyor.

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Canis Döşemeci, diğerler türlerden farklı olan kedisi için bir sosyal medyada bir hesap oluşturdu. Hesap kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmeyi başardı. Sevimliliğiyle ilgi odağı haline gelen Midas’ın her geçen gün takipçisi sayısı artıyor.

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KONTROLLERİ DEVAM EDİYOR

Duyma becerisinde herhangi bir sıkıntı yaşamadığı belirlenen Midas’ın kontrolleri devam ediyor. Vücudunda başka bir genetik mutasyon olup olmadığının belirlenmesi için araştırılan kedi, sosyal medyanın maskotu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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